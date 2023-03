Oscar 2023: i candidati rivelano per quale film hanno pianto

Nel corso di uno speciale di Variety, ad alcuni candidati agli Oscar 2023 è stato chiesto di rispondere alla domanda: quand'è stata l'ultima volta che avete pianto per un film e qual era il film in questione?

Ad inaugurare le danze è stato Colin Farrell, candidato come miglior attore per Gli spiriti dell'Isola, che ha rivelato di aver pianto guardando Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola di Netflix candidata a 9 Premi Oscar proprio quest'anno. Brendan Fraser, candidato nella medesima categoria per The Whale, ha confessato di aver pianto guardando Adam Sandler in Hustle.

Il Premio Nobel per la pace Malala Yousafzai ha rivelato di aver pianto guardando Stranger at the Gate, documentario su un marine che progetta un attentato contro la moschea di una piccola città americana. Guillermo del Toro ha invece pianto con The Fabelmans, del collega Steven Spielberg, mentre Rian Johnson si è emozionato fino alle lacrime guardando Avatar: La via dell'acqua.

La cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2023 andrà in onda nella notte tra il 12 e il 13 marzo prossimi.