Oscar 2023, dopo lo schiaffo di Will Smith arriva il 'team di gestione delle crisi': "Saremo pronti a tutto"

Il CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, ha confermato in un'intervista alla rivista Time che l'organizzazione ha implementato un nuovo 'team di gestione delle crisi' che debutterà agli Oscar 2023 al fine di affrontare rapidamente qualsiasi potenziale emergenza in tempo reale. La creazione di una squadra di crisi è una risposta agli Oscar del 2022 e al famigerato schiaffo di Will Smith al presentatore Chris Rock. Il presidente dell'Academy Janet Yang, in precedenza, aveva affermato che la risposta del gruppo all'incidente non è stata abbastanza rapida.

"Abbiamo un intero team di crisi, qualcosa che non abbiamo mai avuto prima, e molti piani in atto", ha detto Kramer. "Abbiamo immaginato vari scenari. Quindi la nostra speranza è che saremo preparati per tutto ciò che non possiamo anticipare in questo momento, ma che saremo pronti ad affrontare nel caso in cui accada".

Will Smith ironizza sullo schiaffo dato agli Oscar con un divertente video condiviso sui social

"Lo schiaffo dell'anno scorso ci ha spinto a ipotizzare le molte cose che possono accadere agli Oscar", ha proseguito Kramer. "Ma questi piani di crisi - i team e le strutture di comunicazione di crisi che abbiamo in atto - ci permettono di dire che questo è il gruppo che dobbiamo riunire molto rapidamente. Questo è il portavoce. Questa sarà la dichiarazione. Ovviamente a seconda delle specificità della crisi, e speriamo che questo non accada e non dobbiamo mai essere costretti a usarle, abbiamo già delle strutture che possiamo modificare".

Dopo lo schiaffo di Will Smith al collega Chris Rock, che aveva ironizzato sull'acconciatura della moglie Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia, l'attore è stato bandito per 10 anni dalla cerimonia di consegna degli Academy Awards. Smith si è dimesso dall'Academy il 1 aprile, scrivendo in una dichiarazione: "Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro straordinario lavoro. Sono affranto."