Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock?

Colin Farrell sembra interessato a continuare la sua collaborazione con la DC in occasione di SGT Rock, il prossimo progetto tratto dai fumetti che verrà diretto da Luca Guadagnino.

Se l'accordo tra la produzione e l'attore dovesse essere raggiunto, il coinvolgimento nel film non impedirebbe alla star di riprendere il ruolo del villain al centro della serie The Penguin.

I primi dettagli del film DC

SGT Rock farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran, progetto che non ha punti in contatto con gli altri titoli già realizzati come The Batman, diretto da Matt Reeves, di cui sta per essere realizzato il sequel con star l'attore Robert Pattinson.

Farrell potrebbe avere un altro ruolo nel DC Universe

Colin Farrell, nei prossimi mesi, sarà già impegnato nelle riprese della seconda stagione di Sugar, la serie targata Apple TV+, e del film The Ballad of a Small Player, diretto dal regista Edward Berger.

L'attore potrebbe quindi interpretare il sergente Franklin John Rock, personaggio creato da Robert Kanigher e Joe Kubert che ha debuttato nelle pagine dei fumetti dal 1959, diventando poi protagonista nella storia pubblicata fino al luglio 1988.

Rock è in grado di sconfiggere i nemici con grande felicità, anche quando non ha delle armi a disposizione, avendo inoltre la capacità di sopravvivere ai colpi d'arma da fuoco. Nonostante una personalità calma e un cuore buono, il personaggio sa identificare ogni possibile attacco nemico.

Il team al lavoro sul film

La sceneggiatura sarà firmata da Justin Kuritzkes, già collaboratore di Luca Guadagnino in occasione di Challengers e Queer.

Il regista italiano ha completato le riprese di After the Hunt, con star Julia Roberts e Andrew Garfield, ed è impegnato nel completare il lungometraggio in arrivo nei cinema americani il 10 ottobre.