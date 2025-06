Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger prendono scherzosamente di mira Colin Farrell per il suo look

Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger si sono ritrovati sul set di Actors on Actors, gli incontri organizzati da Variety, e hanno colto l'occasione per unire le forze contro Colin Farrell con grande ironia.

La star di Terminator era impegnato in una conversazione con il figlio Patrick quando è entrato in scena l'amico e collega.

La divertente alleanza tra le star

Arnold Schwarzenegger ha subito abbracciato Danny DeVito, che si era complimentato con Patrick per le sue recenti interpretazioni.

Quando i due protagonisti di I Gemelli, la commedia diretta negli anni '80 da Ivan Reitman, hanno iniziato a parlare del motivo per cui si trovavano sul set ha preso il via anche un 'piano' esilarante. Danny ha infatti spiegato che doveva avere una conversazione con Colin Farrell, ma la star di The Penguin non indossava nemmeno una giacca.

DeVito ha infatti dichiarato ironicamente: "Indossa un maglione, non ha nemmeno una giacca, sono così arrabbiato nei suoi confronti".

Schwarzenegger ha reagito rispondendogli che in questo modo lui sullo schermo avrà un aspetto migliore e si distinguerà in positivo essendo vestito in modo più elegante, dicendo che potrà dirgli di far parte di una categoria più unica. Arnold ha poi dichiarato scherzosamente: "Devi dirglielo. Andiamo subito a disturbarlo!". Il video condiviso da Variety si conclude con la star dei film action che chiede alla troupe: "Dov'è Colin?".

Una grande amicizia

Danny e Arnold sono da molti anni grandi amici e, recentemente, si è parlato di un possibile ritorno sul set in occasione di un progetto da protagonisti. DeVito, nel 2024, aveva confermato in un'intervista l'intenzione di recitare insieme e aveva dichiarato: "Non vediamo l'ora di tornare sullo schermo, quindi incrociamo le dita. L'anno prossimo saremo in produzione con qualcosa. Ci divertiamo sempre insieme, è una brava persona".