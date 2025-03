The Penguin: ecco perché la serie tv con Colin Farrell va recuperata in blu-ray

Grazie a Warner è uscita in homevideo, anche in alta definizione, la serie che è sia sequel che spin-off del film The Batman. Edizione a tre dischi con ottimo video e tanti extra.

Dopo la trasmissione su Sky e Now, dove ha avuto un grande successo, adesso è il momento dell'homevideo per la serie tv che è sequel e spin-off del film The Batman. The Penguin, la serie che va a nutrire il già corposo universo DC con un focus sulle origini del noto villain di Gotham City Oswald Cobblepot, alias Pinguino, è infatti disponibile anche in blu-ray grazie a Warner Bros Home Entertainment, un'edizione che abbiamo potuto apprezzare (e in commercio c'è anche la steelbook) e che andremo a raccontarvi.

Un'inquietante Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone

È la giusta occasione per scoprire o rivedere la serie in otto episodi ideata e scritta da Lauren LeFranc e diretta da Craig Zobel, che vede un irriconoscibile Colin Farrell (che per questa prova si è aggiudicato il Golden Globe e il SAG Award) nei panni dell'iconica nemesi di Batman. Ambientata subito dopo gli eventi di The Batman, la serie ripercorre l'ascesa al potere del Pinguino nella malavita di Gotham City.

Un video fantastico per i toni rosso sangue della serie

L'edizione blu-ray di The Penguin

L'edizione blu-ray di The Penguin si presenta con una bella slipcase che contiene un'amaray con all'interno tre dischi, sui quali sono distribuiti gli otto episodi (tre ciascuno sui dischi 1 e 2, gli ultimi due episodi sul disco 3) e gli extra. Va subito detto che il video è fantastico, per certi versi addirittura sorprendente considerato lo stile fotografico della serie che vira spesso su toni rosso sangue tra ombre, chiaroscuri e ambienti cupi. Tanto da pensare che la versione 4K, purtroppo non disponibile in Italia, possa essere qualcosa di davvero spaziale.

Un irriconoscibile Colin Farrell nei panni del Pinguino

Ma restiamo a questa versione 1080p perché già con questa ci si possono lustrare gli occhi. Il livello di dettaglio è incredibile in ogni circostanza, a partire dal trucco sul volto di Colin Farrell, ma la qualità resta alta anche nelle scene più ostiche sul piano visivo, come quando si percepiscono i particolari perfino nelle ombre. La compattezza del quadro è fantastica, cosa che risalta ulteriormente nelle sequenze più buie, mentre il croma trasmette perfettamente la cupezza della serie, presentando colori comunque forti e incisivi, oltre a sfumature molto ricche.

Audio molto coinvolgente, soprattutto in originale

Un pensieroso Colin Farrell

Meno roboante ma comunque coinvolgente anche l'audio, soprattutto nella traccia originale in DTS HD Master Audio 5.1, che offre un'attività surround davvero impressionante. E questo non solo nelle sequenze più frenetiche e movimentate, ma anche per quanto riguarda i suoni ambientali più tranquilli, come eventi meteo o clamore di sottofondo, sempre con un adeguato e mai invasivo supporto del sub. La traccia italiana in Dolby Digital 5.1 è meno potente e offre un impatto meno energico, ma è comunque spettacolare e conserva un'ottima spazialità con una precisa dislocazione degli effetti. I dialoghi puliti e dal timbro deciso completano un buonissimo reparto, anche se per apprezzare le performance degli attori è preferibile la traccia originale.

Gli extra: un'ora e mezza tra curiosità e approfondimenti

E veniamo agli extra, che sono suddivisi fra i tre dischi e presentano un'ora e mezza di contributi. Sul disco 1, oltre ai classici Inside Gotham, una sorta di EPK per ogni episodio (totale per i primi tre episodi 15 minuti e mezzo), troviamo Introducing the Penguin (5') sulla presentazione del personaggio, The Origin of Oz (4') sulle sue origini, e Welcome to Gotham (4' e mezzo) sulla rappresentazione della città come vero personaggio della serie.

Sul disco 2 solo altri tre Inside Gotham (totale 20 minuti), mentre sul disco 3, oltre agli ultimi due Inside Gotham (totale 16 minuti e mezzo), troviamo innanzitutto Gotham Re-Envisioned (5') sulle atmosfere reimmaginate della città dove si svolge la storia, e Becoming the Penguin (3') sull'incredibile trucco necessario per trasformare Farrell nel personaggio. Si prosegue poi con_ Who Is the Hangman: Portrait of Sofia Falcone_ (4') sul personaggio interpretato da Cristin Milioti, e Hearts of the Penguin (4') sulle relazioni di Oz con sua madre Francis e la sua amante Eve. In chiusura A Tale of Two Gothams (4') su vari aspetti dell'ambientazione della serie e la sua influenza sui protagonisti, e Victor Aguilar: The Making of a Henchman (7' e mezzo) sul personaggio interpretato da Rhenzy Feliz.