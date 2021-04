Oscar 2021: Frances McDormand è la Migliore Attrice Protagonista per Nomadland, terzo Oscar per l'attrice

Terza statuetta per Frances McDormand, Migliore Attrice Protagonista per l'interpretazione di una nomade americana in Nomadland agli Oscar 2021.

Frances McDormand si porta a casa il terzo Oscar come Miglior Attrice Protagonista agli Oscar 2021 per il ruolo della nomade Fern in Nomadland di Chloe Zhao.

Nomadland: un profilo di Frances McDormand

Con il terzo Oscar da protagonista conquistato da protagonista dopo quelli per Fargo e Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Frances McDormand eguaglia il record di Meryl Streep e Ingrid Bergman, entrambe con tre vittorie. La prima nella classifica dei premi è ancora Katharine Hepburn, che nella carriera ha conquistato quattro Oscar.

Ecco la lista completa di tutti i vincitori degli Oscar 2021. Nel suo breve discorso di ringraziamento, Frances McDormand ha suggerito l'introduzione di un karaoke bar alla cerimonia degli Oscar, citando poi Macbeth:

"Non ho parole: la mia voce è nella mia spada. Sappiamo che le parole sono il nostro lavoro, e mi piace il lavoro. Grazie per permettermi di dirlo, e grazie per questo."

Durante la cerimonia, la McDormand ha perfino ululato come un lupo in un tributo a Michael Wolf Snyder, sound mixer di Nomadland morto qualche mese fa. Nomadland ha conquistato tre premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, Chloe Zhao seconda donna premiata per la miglior regia.