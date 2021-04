Oscar 2021: Nomadland è il miglior film, Chloe Zhao seconda donna premiata per la miglior regia

Nomadland non delude le attese e si porta a casa tre premi agli Oscar 2021, miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista, Chloe Zhao è la seconda donna della storia premiata per la miglior regia.

La marcia trionfale di Nomadland verso gli Oscar 2021 si è conclusa con tre statuette, Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista (Frances McDormand). La regista Chloe Zhao è la seconda donna in assoluto premiata come miglior regista.

Nomadland: un primo piano di Frances McDormand

Prima di Chloe Zhao, soltanto Kathryn Bigelow, nel 2010, era riuscita nell'impresa di trionfare in una categoria dominata dagli uomini con il suo The Hurt Locker. Ma quest'anno erano ben due le candidate a miglior regia, oltre alla Zhao anche l'esordiente inglese Emerald Fennell con Una donna promettente.

Ecco la lista completa di tutti i vincitori degli Oscar 2021. Prima degli Oscar, Chloe Zhao era stata la prima regista a vincere il BAFTA Award e la Directors Guild oltre a conquistare Golden Globe per la miglior regia, dove l'ultima donna a vincere era stata Barbra Streisand. La Zhao, di origine cinese, è anche la prima donna di colore a vincere come miglior regista.

Qui trovate la nostra recensione di Nomadland. Durante il suo discorso di ringraziamento, Chloe Zhao ha ringraziato i suoi colleghi nominati e l'intero team di Nomadland, incluse le vere nomadi Linda May e Swankie, presenti alla cerimonia. L'attrice ha, inoltre, citato un'opera letteraria della sua infanzia che l'ha aiutata a _"andare avanti nei momenti difficili", l'opera cinese Three Character Classic:

Nomadland: Chloé Zhao sul set del film

"Ho sempre trovato la bontà nelle persone che ho incontrato ovunque andassi nel mondo. Questo è per chiunque abbia la fede e il coraggio di aggrapparsi alla bontà in se stessi e di aggrapparsi alla bontà nell'altro, non importa quanto sia difficile farlo. E questo è per voi; mi ispirate ad andare avanti."

Nella sala stampa virtuale, la Zhao ha riflettuto sull'essere la prima donna di colore a vincere il premio come miglio regista aggiungendo:

"Sono estremamente fortunata a poter fare ciò che amo per vivere. Se questa vittoria significa che più persone potranno vivere il loro sogno sono grata e felice."

Nomadland sarà disponibile nei cinema dal 29 aprile e su Disney+ dal 30 aprile.