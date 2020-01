Oscar 2020: Piccole Donne conquista l'Academy e ottiene 6 nomination!

Le nomination agli Oscar 2020 hanno visto Piccole Donne conquistare ben 6 nomination, tra cui quelle come Miglior film e miglior Sceneggiatura .

Piccole Donne ha ottenuto 6 nomination agli Oscar 2020, confermando la buona accoglienza riservata all'adattamento del romanzo scritto da Louisa May Alcott diretto da Greta Gerwig.

Le nomination ottenute da Piccole Donne sono: miglior film, migliore attrice protagonista con Saorsie Ronan, migliore attrice non protagonista con Florence Pugh, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliore fotografia, migliori costumi, migliore colonna sonora originale.

Dopo la candidatura ai Golden Globe, quindi, Saoirse Ronan, è riuscita a inserirsi nuovamente nella rosa delle possibili vincitrici di uno dei premi cinematografici più prestigiosi al mondo e i membri dell'Academy hanno dimostrato il proprio apprezzamento al film che è in corsa in queste settimane anche in cinque categorie dei BAFTA.

L'adattamento di Piccole Donne realizzato da Greta Gerwig ha saputo strappare delle prestigiose nomination agli Oscar 2020 nelle categorie principali, pur dovendo fare i conti con una concorrenza agguerrita guidata da Martin Scorsese, Sam Mendes e Quentin Tarantino.

Il film - di cui potete leggere la nostra recensione di Piccole Donne - ha fin da subito convinto il pubblico e la critica grazie all'approccio moderno, ma rispettoso, del romanzo amato da molte generazioni di lettori. Era difficile trovare un approccio fresco e non banale a un racconto che ha attirato l'attenzione del mondo del cinema fin dall'epoca del cinema muto ed è approdato più volte in tv, anche recentemente con la miniserie della BBC che ha visto Maya Hawke nel ruolo di Jo March.

Piccole donne: le quattro protagoniste del film

Le protagoniste di Piccole donne sono Saoirse Ronan nella parte di Jo March, Emma Watson che interpreta Meg, Florence Pugh che ha la parte di Amy March ed Eliza Scanlen che sarà Beth.

Nel cast, davvero stellare, dell'atteso film diretto da Greta Gerwig - e di cui erano state condivise alcune anticipazioni - fanno parte anche Timothée Chalamet con la parte di Laurie Lawrence, Meryl Streep, Laura Dern, James Norton, Bob Odenkirk, Chris Cooper, Louis Garrel e Abby Quinn.