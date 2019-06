Piccole Donne: foto e curiosità dal set del film di Greta Gerwig

Piccole Donne ritornerà nei cinema e le foto diffuse online mostrano i protagonisti del nuovo adattamento del romanzo di Louisa May Alcott che è stato diretto da Greta Gerwig.

La regista, intervistata da Vanity Fair, ha spiegato di aver scelto un approccio personale al racconto: "Sembra un'autobiografia. Quando vivi attraverso un libro diventa quasi il panorama della vita interiore e diventa perte di te, in modo profondo".

In questa nuova versione di Little Women, distribuito negli USA a Natale, il ruolo di Jo è stato affidato a Saoirse Ronan, che ha già collaborato con la filmmaker in occasione di Lady Bird, le altre sorelle hanno il volto di Florence Pugh, Emma Watson ed Eliza Scanlen, Laura Dern sarà Marmee, Meryl Streep la zia March e Timothée Chalamet ha la parte di Laurie.

Ecco le immagini che mostrano il cast sul set accanto alla regista e alcuni scatti ufficiali:

Greta Gerwig ha spiegato di aver voluto girare in Massachusetts, dove è cresciuta la scrittrice, e che proprio le location l'hanno aiutata a creare l'atmosfera voluta, oltre a ispirarsi a dipinti ottocenteschi. Nel film Jo, ispirandosi alla vera storia dell'autrice di Piccole Donne, si veste con indumenti maschili e si lamenta della propria femminilità, oltre a mostrare il suo rapporto con il vicino: "Jo è una ragazza con un nome maschile e Laurie è un ragazzo con un nome femminile. In vari modi sono quasi gemelli. Si incontrano prima di decidere il proprio genere. Entrambi hanno degli elementi androgini che li rendono perfetti per questi personaggi".

Saoirse ha sottolineato che non si voleva etichettare in nessun modo Louisa May Alcott, anche se le sue lettere e i diari fanno ipotizzare che fosse a favore dell'amore libero dalle costrizioni sociali.

La vita dell'autrice è stata inoltre all'insegna di problemi economici e il film darà particolarmente importanza ai tentativi di Meg di farsi accettare dalle coetanee di diversa estrazione sociale. Tutte le sorelle March, inoltre, esprimeranno la propria creatività, tramite varie forme d'arte, e saranno ambiziose.

