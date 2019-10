Oscar 2020: Matt Damon e Christian Bale concorreranno nella stessa categoria per Le Mans '66

Matt Damon e Christian Bale concorreranno agli Oscar 2020 nella stessa categoria per Le Mans '66 - La grande sfida. I due attori infrangono la convenzione di fare campagna per le star di uno stesso film in categorie diverse e saranno entrambi candidabili nella categoria 'Miglior Attore Protagonista', in accordo con 20th Century Fox e Disney, agli Oscar, Golden Globes, Critics' Choice, SAG e BAFTA.

Di solito, nei film con due star così forti si tende a separare le categorie in modo da evitare uno scontro diretto e accaparrarsi più statuette in caso di vittoria. Ne sono un esempio C'era una volta a... Hollywood, che vedrà Leonardo DiCaprio in corsa come attore protagonista e Brad Pitt come non protagonista, o The Lighthouse, per cui Robert Pattinson sarà proposto come miglior attore protagonista e Willem Dafoe, il cui ruolo ha pari importanza, come non protagonista.

Le star di Le Mans '66 - La grande sfida saranno entrambe in corsa per entrate nella cinquina per il miglior attore protagonista. Corsa che quest'anno si presenta particolarmente affollata visto che tra i possibili candidati agli Oscar 2020 come miglior attore figurano Joaquin Phoenix, Adam Driver, Adam Sandler, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Taron Egerton e Robert Pattinson, a cui potrebbero aggiungersi Mark Ruffalo per Dark Waters e Paul Walter Hauser per Richard Jewell. Secondo il sito Gold Derby, Christian Bale viene dato 58-a-1 e avrebbe dunque maggiori possibilità di entrare in cinquina rispetto al collega Matt Damon, che viene dato 100-a-1. Resta da vedere cosa deciderà l'Academy.

Bale e Damon proveranno a ripetere l'exploit verificatosi 28 anni fa con Thelma And Louise, che ha visto Susan Sarandon e Geena Davis entrambe candidate come migliori attrici protagoniste. Nel 1984 il colpaccio era stato realizzato da Amadeus, con Tom Hulce e F. Murray Abraham entrambi candidati come protagonisti, e F. Murray Abraham risultato vincitore dell'Oscar.

Con la 24 Ore di Le Mans del 1966 sullo sfondo, Le Mans '66 - La grande sfida racconta la missione del pilota britannico Ken Miles (Christian Bale) e del designer americano Carroll Shelby (Matt Damon) di costruire un'auto rivoluzionaria che potesse consentire a Ford di sfidare il dominatore indiscusso delle gare automobilistiche: Enzo Ferrari e la sua scuderia.

L'uscita italiana di Ford vs Ferrari è fissata per il 14 novembre.