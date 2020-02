Oscar 2020: Joaquin Phoenix è il secondo attore a vincere nel ruolo di Joker

Il premio a Joaquin Phoenix per la sua performance in Joker era ormai scritta e profetizzata da mesi, ma la sua versione del clown psicotico non è la prima a portarsi a casa la statuetta.

La vittoria agli Oscar 2020 di Joaquin Phoenix segna il trionfo per il secondo attore a ricevere la statuetta nei panni di Joker. Il film di Todd Phillips è infatti soltanto l'ultimo di una lunga lista di film dove compare il clown assassino dei fumetti, che si avvicina agli 80 anni di età. Il personaggio di Joker sembra non invecchiare praticamente mai e lo dimostra anche la doppietta di Oscar a lui connessi.

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Prima di Joaquin Phoenix, a vincere il premio dell'Academy nel 2009 per il suo ruolo come Joker fu il compianto Heath Ledger, che purtroppo ricevette la statuetta postuma nella categoria di Miglior attore non protagonista in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, il secondo della sua trilogia. Ledger morì il 22 gennaio del 2018, quando ormai le riprese del film erano terminate e gli venne riconosciuto il premio a oltre un anno dalla sua scomparsa, insieme al Golden Globe, al BAFTA e al SAG Award.

Tutti i Joker: da Cesar Romero a Joaquin Phoenix

Anche Joaquin Phoenix ha fatto poker di premi con il medesimo ruolo, trasformando però il Joker da comprimario a protagonista assoluto del film, con un'interpretazione che ormai era data favorita dal primo giorno in cui ha visto la sala. Per Phoenix è la prima volta come vincitore di un Academy Award, ma non è la sua prima volta come candidato. Aveva infatti già corso per la statuetta da protagonista nel 2013 con The Master e nel 2006 con Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, mentre era in nomination come non protagonista nel 2001 con Il Gladiatore.

Heath Ledger è Joker in una scena del film Il cavaliere oscuro

Agli Oscar 2020 Joaquin Phoenix aggiunge un importante tassello nella storia di Joker, che conta adesso due attori ad aver vinto la statuetta nel suo ruolo. Per quanto riguarda la storia del Joker al cinema, quella di Phoenix è invece la sesta versione, preceduta da Jared Leto in Suicide Squad, il sopra citato Heath Ledger, David U. Hodges in Batman Forever, lo storico Jack Nicholson nel primo Batman di Tim Burton e il primissimo Cesar Romero nel Batman del 1966.

