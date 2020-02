Oscar 2020: tutti i premi e i vincitori di questa edizione!

Gli Oscar 2020 si sono conclusi con la consueta cerimonia dei premi e i vincitori sono stati annunciati in quella che, nelle settimane passate, prometteva di essere una serata a dir poco atipica.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori agli Oscar 2020:

Miglior film : Parasite

: Parasite Migliore regia : Bong Joon-Ho per Parasite

: Bong Joon-Ho per Parasite Miglior attore protagonista : Joaquin Phoenix per Joker

: Joaquin Phoenix per Joker Migliore attrice protagonista : Renee Zellweger per Judy

: Renee Zellweger per Judy Migliore attrice non protagonista : Laura Dern per Storia di un matrimonio

: Laura Dern per Storia di un matrimonio Miglior attore non protagonista : Brad Pitt per C'era una volta a... Hollywood

: Brad Pitt per C'era una volta a... Hollywood Migliore sceneggiatura originale : Parasite

: Parasite Migliore sceneggiatura non originale : Jojo Rabbit

: Jojo Rabbit Migliore fotografia : Roger Deakins per 1917

: Roger Deakins per 1917 Miglior montaggio : Le Mans '66 - La grande sfida

: Le Mans '66 - La grande sfida Miglior scenografia : C'era una volta a... Hollywood

: C'era una volta a... Hollywood Migliori costumi : Piccole donne

: Piccole donne Migliore colonna sonora originale : Joker

: Joker Migliore canzone originale : Rocketman

: Rocketman Migliore trucco e acconciatura : Bombshell

: Bombshell Miglior sonoro : 1917

: 1917 Miglior montaggio sonoro : Le Mans '66 - La grande sfida

: Le Mans '66 - La grande sfida Migliori effetti speciali : 1917

: 1917 Migliore film d'animazione : Toy Story 4

: Toy Story 4 Miglior film straniero : Parasite

: Parasite Miglior documentario: American factory

L'edizione 2020 degli Academy Awards è stata costellata da piccole sorprese per quanto riguarda i premi delle categorie tecniche, come il trionfo di Le Mans '66 nella categoria Montaggio e Montaggio Sonoro. Confermate, invece, le previsioni in tutte le quattro categorie attoriali: Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno portato a casa la statuetta più attesa dai cinefili di tutto il mondo. La vera sorpresa del 2020, però, sta nelle categorie più pesanti della serata: Parasite porta a casa le statuette per Miglior Film e Miglior Regia, battendo la maestosa prova di Sam Mendes in 1917, ultrafavorito alla vigilia della cerimonia in entrambe le categorie.

La vittoria del film di guerra era stata preventivata dai bookmakers a cifre davvero basse, anche se negli ultimi tempi l'incredibile film coreano era diventato lentamente il favorito da molti, fuori e dentro Hollywood. Di seguito potete leggere il live blogging della cerimonia degli Oscar 2020.

L'edizione dei premi Oscar 2020 che si è appena conclusa non ha avuto un presentatore ufficiale proprio come nel 2019 dopo le polemiche che hanno coinvolto l'attore Kevin Hart, quindi si sono avvicendate sul palco del Dolby Theatre tantissime star di Hollywood incaricate di annunciare i vincitori.

La replica degli Oscar 2020 sarà proposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l'appuntamento con Il meglio della Notte degli Oscar 2020 sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar® e su Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.