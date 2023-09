ONE PIECE, la stagione 2 del live-action si farà! Netflix rinnova ufficialmente la serie

Come prevedibile dato il grande successo dei primi episodi, Netflix ha deciso di rinnovare il live-action di ONE PIECE per una seconda stagione.

La Ciurma di Cappello di Paglia continuerà il suo viaggio in tv: il live-action di ONE PIECE è stato ufficialmente rinnovato per una seconda stagione da Netflix... Pronti a salpare di nuovo all'avventura con Luffy e gli altri?

Con un divertente video di Eiichiro Oda sui social si è infatti svelato il ritorno sugli schermi per un nuovo capitolo del progetto live-action.

L'avventura continua

One Piece: Il protagonista in una delle prime immagini della serie Netflix

Non si ferma la corsa del live-action Netflix di ONE PIECE.

La serie trasposizione del celebre manga di Eiichiro Oda capitanata da Matt Owens e Steven Maeda ha vinto e convinto, conquistando gran parte di pubblico e critica, e assicurandosi così il rinnovo per una nuova stagione.

Quest'oggi è stata infatti ufficialmente annunciata la produzione di nuovi episodi per lo show, che si pensava sì che sarebbe arrivato, ma magari molto più in là, vista l'attuale situazione degli scioperi a Hollywood.

Tuttavia, la notizia è arrivata, e a poche ore di distanza dalle dichiarazioni del team dietro la serie, che affermava di aver già pronta una roadmap fino almeno alla sesta stagione.

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una scena delle serie TV

La prima stagione del live-action di One Piece copre i principali avvenimenti della Saga del Mare Orientale, ovvero fino al post-Arlong.

I nuovi episodi, presumibilmente, ci porteranno dritti fino ad Alabasta, ma resta da vedere cosa verrà mantenuto e cosa no nel passaggio dalla pagina allo schermo, e dove si fermeranno con la seconda stagione.

Come si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, cercando di non farsi catturare dai Marine, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".

