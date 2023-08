ONE PIECE, la serie Netflix ha una scena post-credit?

Ormai le scene post-credit sono qualcosa che gli spettatori hanno imparato ad aspettarsi, specialmente in produzioni che presuppongono un continuo... Ma ve ne è davvero una nel live-action Netflix di ONE PIECE?

Finalmente è arrivato: il giorno in cui ONE PIECE è passato dall'essere "solo" in forma cartacea o animata a una serie tv in carne e ossa è qui. Sono infatti usciti su Netflix i primi 8 episodi del tanto discusso live-action, finora composto da un'unica stagione. Ma lo show presenta per caso una scena post-credit che ci anticipa qualcosa sul suo futuro? Scopriamolo insieme.

Attenzione, seguono spoiler

L'ultima scena

"Post-finale end tag", l'hanno definita in casa Netflix. Stiamo parlando dell'ultimissima scena della prima stagione di ONE PIECE, quella che arriva a ricordarci che la prima parte può anche essersi conclusa... Ma la storia non finisce qui.

E per farlo, i produttori della serie hanno ben pensato di affidare il compito a lui, il solo e unico Smoker!

In conclusione dell'ottavo episodio "Il più cattivo del Mare Orientale" abbiamo i Mugiwara entusiasti di essere vicinissimi alla Grand Line, con tanto di "Nessuno può fermarci adesso" gridato da Luffy (Iñaki Godoy).

Ma, quasi a voler smentire la sua ultima affermazione, dopo l'apparizione del logo della serie in sovrimpressione, arriva l'end tag scene: una figura di spalle, seduta a una scrivania in una stanza al buio. Un po' la musica e l'ambiente, un po' l'inconfondibile look, aiutato poi da un close-up (sempre rigorosamente di spalle) ci fanno capire fin da subito che si tratta di lui, Smoker The White Hunter. Il marine ha davanti a sé la taglia di Luffy, che procede a incenerire con il suo caratteristico sigaro, come se stesse pensando "Hai i giorni contati".

I fan dell'opera sanno già, in linea di massima, cosa aspettarsi da questo personaggio, ma avremo modo di scoprirlo anche in versione live-action?

Il live-action di ONE PIECE

Come recita la sinossi del live-action di ONE PIECE: "Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovarlo, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".

Nel cast dello show attualmente disponibile su Netflix troviamo Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Vincent Regan, Grant Ross, Langley Kirkwood, Alexander Maniatis, Morgan Davies, Celeste Loots, Steven Ward e Ian McShane.