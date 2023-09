ONE PIECE, quanto dovrebbe durare il live-action Netflix? Risponde il cast

Ora che ONE PIECE è arrivato sugli schermi anche in formato live-action, e sta riscuotendo anche un notevole successo, quanto sarebbe augurabile che durasse il suo percorso su Netflix? Il cast dello show ha provato a dire la sua in merito.

Quanto durerà l'avventura?

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

È difficile dire quanto a lungo potremmo solcare i mari del mondo di ONE PIECE in formato live-action (è difficile anche capirlo in forma cartacea, dopotutto), ma l'opera di Eiichiro Oda ora può vantare una trasposizione che sembra aver soddisfatto i più, e ovviamente l'augurio è che l'avventura non finisca qui.

Ma i colleghi di Collider hanno provato a indagare e a chiedere agli interpreti dei Mugiwara - Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar - per quanto ancora potrebbe andare avanti la serie Netflix.. Scopriamo la loro risposta.

"Mi piacerebbe che durasse esattamente quanto necessario per far si che il finale possa far contenti tutti noi, e per tutti noi intendo non solo noi cinque, ma tutte le persone coinvolte" spiega Skylar "Vorrei che fossero tutti orgogliosi di dove arriveremo quando si concluderà. E ovviamente, non vorrei che finisse troppo presto, ma nemmeno l'altro estremo. Questo direi che sarebbe l'ideale per me".

"Concordo!" conviene poi Godoy, e Mackenyu: "Non ho nulla da aggiungere. Era la risposta migliore che si potesse dare".

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una foto della serie live action

Come recita la sinossi ufficiale della serie Netflix: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un incredibile viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".

La prima stagione di ONE PIECE è composta da 8 episodi, e porta sullo schermo le avventure della Saga del Mare Orientale, coprendo all'incirca un centinaio di capitoli del manga che, ad oggi, conta 1090+ capitoli.