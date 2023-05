ONE PIECE, i pirati stanno arrivando nel poster del live-action Netflix con la Going Merry? (LEAK)

Sembrerebbe che i pirati di ONE PIECE stiano arrivando (o almeno la loro nave) in questo poster del live-action che circola da qualche ora sui social.

La Going Merry è protagonista di quello che potrebbe essere il prossimo poster o key visual promozionale del live-action Netflix di ONE PIECE, che nel frattempo ci ricorda l'arrivo sulla piattaforma della ciurma più scatenata dei sette mari.

Proverrebbe dal Giappone, e più precisamente da Shonen Jump, la rivista su cui è serializzato il manga di ONE PIECE, un apparente leak dei materiali promozionali del live-action Netflix.

Si tratterebbe, come potete vedere nei tweet, di un poster/key visual raffigurante la Going Merry, la prima nave dei Mugiwara, la Ciurma di Cappello di Cappello di Paglia.

L'immagine è stata riportata da vari profili e anche dal sito francese MCW, e secondo quanto scritto in alcuni tweet, il 31 maggio 2023 dovrebbe arrivare una nuova key visual (sembrerebbe differente da questa) e aprire anche un nuovo fan site dedicato allo show.

Restate dunque sintonizzati, perché in caso di nuovi aggiornamenti troverete tutto sul nostro sito.

Cosa ci aspetta nel lòive-action di ONE PIECE

Stando alle informazioni, rumor e indiscrezioni che abbiamo avuto finora sul live-action Netflix di ONE PIECE, la serie dovrebbe essere composta da 8 episodi da circa un'ora (spesso qualche minuti in più o in meno) ciascuno.

La prima stagione coprirà l'arco narrativo noto come Saga del Mare Orientale, e ci mostrerà Luffy e i Mugiwara nall'inizio del loro viaggio.

Creatori e showrunner della serie che ha lo stesso Eiichiro Oda come consulente sono Matt Owens e Steven Maeda.

Nel cast principale troviamo Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar.

Al momento non sappiamo di preciso quando ONE PIECE debutterà su Netflix oltre al fatto che accadrà nel 2023, ma si vocifera possa essere già nel mese di agosto. Sarà davvero così?