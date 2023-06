ONE PIECE, finalmente il primo attesissimo trailer del live-action Netflix: ecco quando uscirà la serie

Ci siamo! Finalmente abbiamo modo di dare un'occhiata al live-action di ONE PIECE prodotto dalla piattaforma streaming Netflix con questo primo trailer diffuso in occasione di TUDUM, l'evento globale che ci comunica anche quando la serie arriverà sulla piattaforma, ovvero gli ultimi di agosto!

Era stato annunciato ormai da anni, ed era entrato in fase di sviluppo attivo da diverso tempo; le riprese della prima stagione erano iniziate sul finire del 2021 per poi terminare ad agosto 2022: stiamo parlando del live-action hollywoodiano di One Piece, l'ultimo adattamento di uno dei manga più popolari al mondo, di cui quest'oggi abbiamo un primo assaggio grazie al trailer ufficiale della serie Netflix.

In un video che ci mostra l'inizio dell'avventura per Luffy e i suoi, e al tempo stesso ci anticipa quali saranno alcune delle sfide che incontreranno lungo il percorso (qualcuno ha detto Buggy il Clown?), possiamo già assaporare l'atmosfera che si respirerà sulla Going Merry (tra i protagonisti del trailer, tra l'altro).

Creato da Steve Maeda (Lost, Lie To Me) e Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.El.D.), il live-action di ONE PIECE vede nel cast Iñaki Godoy nei panni del protagonista, Monkey D. Luffy, Emily Rudd in quelli di Nami, Mackenyu nel ruolo di Zoro, Taz Skylar come Sanji e Jacob Gibson nella parte di Usopp. Tra gli altri attori annunciati troviamo anche Peter Gadiot (Shanks), Jeff Ward (Buggy), McKinley Belcher III (Arlong), Craig Fairbrass (Zeff), Vincent Regan (Garp), Morgan Davies (Koby) e Steven John Ward (Mihawk).

La prima stagione di ONE PIECE sarà composta da 8 episodi, e arriverà il 31 agosto 2023 su Netflix.