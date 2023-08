ONE PIECE, il cast e la crew raccontano il live-action Netflix in una featurette con scene inedite (VIDEO)

A pochi giorni dal suo debutto su Netflix, il cast e la crew di ONE PIECE raccontano il live-action in una featurette contenente anche delle scene inedite: guardiamo insieme il video.

Mancano 10 giorni al debutto dell'attesissimo live-action di ONE PIECE su Netflix, e i fan non stanno più nella pelle. Per aiutare a ingannare l'attesa, la piattaforma ha condiviso quest'oggi una featurette che, tra dietro le quinte e scene inedite, assieme a cast e crew ripercorre la produzione dello show. Siete pronti a salpare all'avventura? Allora aprite il video e cliccate sul tasto play.

ONE PIECE sta per approdare su Netflix

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar e la crew dello show, tra cui anche i produttori Matt Owens e Steve Maeda, ci raccontano com'è stato portare sullo schermo in carne e ossa uno dei manga più popolari di sempre.

La Ciurma di Cappello di Paglia prenderà infatti vita sui nostri televisori a partire dal 31 agosto, quando debutteranno gli 8 episodi della la prima stagione della serie che ripercorrono le avventure dei Mugiwara nel corso della Saga del Mare Orientale.

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

Tanti saranno i personaggi che incontreremo, come Buggy (Jeff Ward), Shanks (Peter Gadiot), Koby (Morgan Davies), Garp (Vincent Regan), Mihawk (Steven John Ward), Zeff (Craig Fairbrass), Arlong (McKinley Belcher III) e molti altri.

One Piece: una scena delle serie TV

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione" si legge nella sinossi ufficiale della serie Netflix.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Pronti ad accompagnare i Mugiwara anche in formato live-action?