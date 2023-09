ONE PIECE 2: il capo degli effetti speciali prostetici anticipa la presenza di Chopper nel live-action Netflix

Il capo del dipartimento degli effetti speciali prostetici del live-action ONE PIECE è piuttosto entusiasta dell'arrivo di Chopper nella serie Netflix.

Ora che abbiamo la certezza di tornare a salpare i mari del mondo di ONE PIECE in una seconda stagione del live-action Netflix, è ora di iniziare a pensare ai personaggi che incontreremo nei nuovi episodi... Come Chopper, il cui arrivo è stato anticipato dal capo del dipartimento degli effetti speciali prostetici dello show.

Arriva Chopper

In un'intervista con Game Spot precedente al debutto della prima stagione di One Piece su Netflix (e allo sciopero di sceneggiatori e attori), Jaco Snyman, il boss degli effetti speciali prostetici della serie, ha parlato di Tony Tony Chopper, il dottore dei Mugiwara, anticipando la sfida che sarebbe stata portarlo sullo schermo in versione live-action.

"Non vedo l'ora di iniziare a lavorare su Tony Tony Chopper" afferma Snyman, mentre l'intervistatrice osserva come sarà sicuramente complicato, vista la natura del personaggio, e la necessità di realizzarlo principalmente con gli effetti prostetici.

"Sì, sarà sicuramente interessante..." continua Snyman "Spero che avremo modo di seguire lo stesso approccio utilizzato per Arlong, quando ci arriveremo".

Considerato quanto il team Netflix ci abbia tenuto a realizzare il più possibile con effetti pratici invece che tramite CGI (ad esempio, i lumacofoni sono al 99% frutto di effetti prostetici), saraà di certo un procedimento lungo e complesso quello necessario.

ONE PIECE continua

Con l'annuncio del rinnovo ufficiale per una seconda stagione, le avventure di Monkey D. Luffy continueranno oltre la Saga del Mare Orientale anche in formato live-action, e pare che le sceneggiature dei nuovi episodi siano già pronte.

Tuttavia, ci sarà da attendere, ma nel frattempo si possono fare ipotesi e teorie su chi e cosa ci verrà mostrato nella nuova stagione. Voi cosa ne pensate? Fin dove arriveranno i prossimi episodi, e chi darà vita ai personaggi in arrivo?