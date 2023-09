ONE PIECE, lo showrunner del live-action Netflix sulle scenografie: 'Non c'è una singola nave in CGI'

Ora che il live-action di ONE PIECE è finalmente approdato su Netflix, gli sforzi produttivi di chi vi ha lavorato sono evidenti a tutti, a prescindere da come sia stata accolta la serie (qui trovate la nostra recensione del live-action di ONE PIECE). E in quanto a CGI, ovviamente ne troviamo, ma il co-showrunner Steven Maeda cdi tiene a ribadire che gran parte dei set e degli oggetti di scena sono stati realizzati a mano per rendere tutto più autentico.

Dalle navi ai lumacofoni

ONE PIECE: una foto di Garp

"Non ero mai stato su un set così a lungo, e la nostra crew ha costruito puù set di quanti ne abbia mai visti costruire per qualsiasi altro show a cui abbia lavorato" ha affermato Maeda in un'intervista con AWN, lui che ricordiamo, è stato tra i produttori di serie come Lost e X-Files "Per questa serie, non siamo mai completamente davanti a un green screen. [I set] li abbiamo costruiti [a mano]. Abbiamo costruito la tenda di Buggy, gli interni del Baratie, quelli della Merry, e tutte le navi sono reali. Non c'è una nave che non sia vera tra tutte quelle mostrate".

Persino i Lumacofoni (Den Den Mushi) sono stati realizzati a mano, con solo qualche piccolo aiuto tecnologico.

"Gli unici effetti in computer grafica in quel caso sono quelli utilizzati per fargli sbattere le palpebre" spiega sempre il produttore "Ma il merito per i lumacofoni va al team di trucco prostetico. All'inizio non avevamo nemmeno deciso di fargli sbattere le palpebre, ma poi abbiamo voluto farlo per renderli più 'vivi'".

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: una foto della serie live action

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita all'insegna della libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione" recita la sinossi ufficiale della serie Netflix.

Con ONE PIECE Netflix vuole "riscrivere la storia degli adattamenti live-action"

Nel cast del live-action di One Piece troviamo, tra gli altri, Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Jeff Ward, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Morgan Davies, Craifg Fairbrass, Vincent Regan, Steven John Ward e Ian McShane nel ruolo del narratore.