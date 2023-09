ONE PIECE, chi sarà Ace nella seconda stagione del live-action Netflix? I fan credono di averlo scoperto

I fan di ONE PIECE sono convinti di aver scoperto chi interpreterà Ace nella seconda stagione del live-action Netflix. Ma di chi si tratterà mai, e cosa li avrebbe portati a tale conclusione?

Arriva Ace?

Ora che il live-action di ONE PIECE è stato rinnovato per una seconda stagione, i fan dell'opera hanno davvero tanto su cui speculare in attesa dei nuovi episodi.

E, ovviamente, uno degli argomenti più gettonati è costituito dalle possibili new entry nel cast della serie, specialmente quando si tratta di personaggi tanto amati come Portgas D. Ace, il fratello di Luffy.

Ora, per chi conosce la storia, sa come sono legati i due personaggi, mentre chi non ne è al corrente lo scoprirà in seguito... Ma intanto, sembra che alcuni fan abbiano scoperto l'identità del possibile interprete del personaggio.

Come è possibile vedere dal tweet qui riportato, che riprendeva uno screen presente nel post originale del subreddit del live-action di ONE PIECE, si tratterebbe di Emery Kelly, attore già visto in altri progetti Netflix come Alexa & Katie, ma anche titoli Disney come Big Shot e Lab Rats.

A convincere i fan, come riporta anche Comicbook, sarebbe il fatto che non solo l'attore ha messo come immagine profilo un'immagine del personaggio, ma è anche seguito da Inaki Godoy (Luffy) e dagli showrunner del live-action Matt Owens e Steven Maeda.

Ovviamente, per ora si tratta solo di semplici speculazioni, e non abbiamo nessuna conferma (o smentita) ufficiale della cosa.

Kelly, assieme a un'altra star Netflix, Xolo Mariduena di Cobra Kai, è comunque tra i nomi più gettonati al momento per il ruolo di Ace, almeno secondo il web. Voi ce li vedreste bene? E chi preferireste?