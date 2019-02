Once Upon a Time in Hollywood: Tarantino ha girato scene alla Playboy Mansion!

Alla fine del 2018, Quentin Tarantino ha girato alcune scene del suo attesissimo Once Upon a Time in Hollywood nella storica PlayBoy Mansion!

Lo scorso settembre, sono finite le riprese del prossimo film di Tarantino nell'iconica proprietà di Holmby Hills. Prima della sua morte, Hugh Hefner ha venduto la sua proprietà, e tutto il terreno circostante, per 100 milioni di dollari al giovane businessman Daren Metropoulos, che ha aperto le sue porte al regista:

"Dopo che Quentin Tarantino mi ha contattato per raccontarmi il film, ho capito che fosse un'occasione per collaborare e per far apparire la casa in un progetto entusiasmante. Il tempismo è stato ottimo, visto che la proprietà era già in fase di trasformazione per tornare ai vecchi fasti e non è mai stata così bella."

Al centro di C'era una volta a Hollywood ci sono gli anni della controcultura, del cinema che si apre allo sconquasso prorompente della New Hollywood, ma anche scenario dei crimini efferati della Charles Manson family di cui sarà vittima Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua casa. Una vera e propria mattanza che tingerà di sangue e orrore la vita degli abitanti a ridosso del "bosco degli agrifogli". Una storia a tinte fosche su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Rick Dalton, star in declino a cui presta il volto Leonardo DiCaprio, e del suo double, Cliff Booth (Brad Pitt), in cerca di una nuova occasione per tornare nel giro che conta. Da queste premesse è ovvio che la pellicola sia una delle più attese del 2019.

Ad alzare le aspettative dei fan è uno dei cast più intriganti mai visti. Perché oltre a Pitt, DiCaprio e Robbie ci saranno Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch e Dakota Fanning. Doveva esserci pure Burt Reynolds ma è venuto a mancare prima che girasse la sua parte ed è stato sostituito da Bruce Dern. Le riprese, iniziate lo scorso giugno a Los Angeles, si sono concluse nel mese di novembre. L'uscita è prevista per il 26 luglio di quest'anno.