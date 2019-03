Once Upon a Time in Hollywood: il poster ufficiale del film di Quentin Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino: ecco finalmente il poster ufficiale del film ambientato nel 1969, con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio nei ruoli dei protagonisti.

La celebre scritta sulla collina di Hollywood fa da sfondo al primo poster di C'era una volta a Hollywood - questo il titolo italiano del film - con i personaggi di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in primo piano, condiviso sui social proprio da quest'ultimo. DiCaprio interpreta Rick Dalton, star televisiva in declino, mentre Pitt presta il volto a Cliff Booth, controfigura dell'attore, come lui in cerca di una nuova occasione per tornare nel giro delle star che contano.

La trama del film è ambientata nel 1969 che fa da scenario ai crimini efferati della setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

A questo poi si aggiunge un cast assolutamente stellare. Perché oltre a Pitt, DiCaprio e Robbie ci saranno Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. Doveva esserci pure Burt Reynolds ma è venuto a mancare prima che girasse la sua parte ed è stato sostituito last minute da Bruce Dern. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane il 28 agosto 2019.