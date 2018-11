Oggi e stasera in TV: cosa guardare l'8 novembre 2018

Marica Lancellotti

Il giovedì è il giorno preferito dai reality, a giudicare dal palinsesto degli appuntamenti irrinunciabili di oggi e stasera in TV. Il Grande Fratello VIP e Pechino Express sui canali in chiaro, su Sky Uno torna, invece, la chiacchieratissima 12a edizione di X-Factor, orfana di Asia Argento. Se i reality show non fanno al caso vostro? Potrete scegliere tra una serie di ottimi film, da Viale del tramonto a Nymph()maniac. Oppure seguire Serena Dandini su Rai Tre nella sua avventura relativamente nuova: La TV delle ragazze.

Un pesce di nome Wanda - ore 12.35, Sky Cinema Comedy

L'azione di Un pesce di nome Wanda, in onda oggi alle 12:35 su Sky Cinema Comedy, si svolge a Londra. Un gruppo di malviventi cerca di rubare una collezione di diamanti di inestimabile valore. Nella banda spicca l'affascinante Wanda che farà il doppio gioco per impossessarsi dell'intera collezione. Una delle migliori commedie della storia del cinema, diretta dal veterano Charles Crichton e interpretata da una giovane Jamie Lee Curtis e da John Cleese e Michael Palin, entrambi ex Monty Python. E da Kevin Kline, che si aggiudica l'Oscar come miglior attore non protagonista.

Le vite degli altri - ore 16.15, Rai Movie

Le vite degli altri, in onda oggi alle 16:15 su Rai Movie, è ambientato nella Berlino Est dei primi anni Ottanta, dove il drammaturgo Georg Dreyman e la sua compagna attrice, Christa-Maria Sieland, si trasferiscono. I due sono considerati dalla DDR tra i più importanti intellettuali del regime comunista e sono tenuti in grande considerazione, malgrado Georg e Christa-Maria non siano sempre allineati con il partito. Quando il ministro della cultura assiste ad uno spettacolo dell'attrice e se ne innamora, tocca a Gerd Wiesler, uno dei più valorosi agenti della Stasi, avvicinare la coppia, conoscerla meglio, ed osservare ogni loro spostamento e interesse. Sarà la vita di Gerd ad essere cambiata dal rapporto con lo scrittore. Primo lungometraggio del regista tedesco Florian Henckel von Donnersmark, che fa incetta di premi, tra cui l'Oscar per il miglior film straniero.

Gli Spietati - ore 21.00, Iris

Ne Gli Spietati, in onda stasera alle 21.00 su Iris, Clint Eastwood è William Munny, ex fuorilegge dal passato leggendario, che da diversi anni ha deciso di dedicarsi alla famiglia e fare l'allevatore. Con la morte della moglie la situazione domestica si fa sempre più difficile, e per questo decide di accettare la proposta di un giovane pistolero: uccidere due cowboy che hanno sfregiato una prostituta e incassare la taglia. Nel 1992 Clint Eastwood decide di dare l'addio al genere western con questo film da lui diretto e interpretato. Vince 4 premi Oscar ma ciò che più lo emoziona è la dedica a Sergio Leone e Don Siegel, i maestri che gli hanno insegnato ad amare il cinema.

Viale del tramonto - ore 21.00, Sky Cinema Classics

La prima scena di Viale del Tramonto, in onda stasera alle ore 21.00 su Sky Cinema Classics, è per Joe Gillis, sceneggiatore sull'orlo della bancarotta. Per sfuggire ai suoi creditori si rifugia in una vecchia villa apparentemente abbandonata. In realtà si tratta della dimora di Norma Desmond, vecchia star del cinema muto, che ha perso ogni legame con Hollywood. In cambio dell'ospitalità, Joe inizierà a scrivere la sceneggiatura che dovrebbe segnare il ritorno di Norma sul grande schermo. Nel 1950 Billy Wilder confeziona quello che viene ritenuto uno dei 100 migliori film della storia del cinema, che riporta sullo schermo la diva Gloria Swanson, assente dalla fine del muto. Forte critica ai meccanismi dello star system, la pellicola riesce comunque a portare a casa 3 Premi Oscar ma attira le ire di molti pezzi grossi a Hollywood.

La TV delle ragazze - ore 21.15, Rai Tre

A 30 anni di distanza dalla prima edizione, La TV delle ragazze torna stasera alle 21.15 su Rai Tre, ancora condotto da Serena Dandini, ancora con la promessa di riportare la satira nella prima serata delle reti Rai. E insieme alle ragazze di allora ci sarà anche la new entry Martina Dell'Ombra.

Blade Runner - ore 21.15, Focus

L'ambientazione distopica di Blade Runner, in onda stasera alle 21.15 su Focus, è ormai giunta così vicina a noi! Siamo a Los Angeles nel 2019: Deckard, un poliziotto specializzato nella caccia di androidi, viene incaricato di trovare e uccidere 5 replicanti che sono fuggiti da una colonia spaziale e si sono rifugiati sulla Terra. Nel 1982 Ridley Scott, Harrison Ford, Rutger Hauer, Daryl Hannah... rileggono Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick al cinema: ne nasce un film che non ha bisogno di presentazioni.

Taboo - ore 21.15, Sky Atlantic

In attesa della seconda stagione, Taboo riparte stasera alle 21.15 su Sky Atlantic con le puntate 1 e 2 della prima stagione. Scritta, prodotta e interpretata da Tom Hardy, con la collaborazione del suo papà.

Ted 2 - ore 21.15, Premium Cinema Comedy

Ted 2, in onda stasera alle ore 21.15 su Premium Cinema Comedy, è il seguito della commedia interpretata da Mark Wahlberg e Seth MacFarlane, che presta la sua voce all'orsacchiotto Ted. L'orsacchiotto più irriverente della storia del cinema se la dovrà stavolta vedere con qualche problema legale. Tornano le battute irriverenti, le gag divertenti e il "One Bear Show" di Ted, naturalmente (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Ted 2).

X-Factor 12 - ore 21.15, Sky Uno

Il talent musicale X-Factor torna stasera alle 21.15 su Sky Uno con il suo terzo Live. Conduce Alessandro Cattelan, con la partecipazione dei quattro giurati: Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi.

Pechino Express: Avventura in Africa - ore 21.20, Rai Due

L'ottava tappa di Pechino Express: Avventura in Africa va in onda stasera alle 21.20 su Rai Due. Il reality, giunto ormai alla sua settima edizione, è condotto da Costantino della Gherardesca.

Grande Fratello VIP - ore 21.20, Canale 5

Il Grande Fratello VIP torna stasera alle 21.20 su Canale 5 con la nona puntata di questa terza edizione. La versione "celebrity" del Grande Fratello è condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini come opinionista.

L'allieva 2 - ore 21:25, Rai Uno

La fortunata fiction L'allieva torna stasera alle 21.25 su Rai Uno con altre due puntate della sua seconda stagione, L'acaro rosso e Prison blues. Nel cast Alessandra Mastronardi, nei panni della protagonista Alice Allevi, e Lino Guanciale.

L'aereo più pazzo del mondo - ore 21.30, Spike

Protagonista de L'aereo più pazzo del mondo, in onda stasera alle 21.30 su Spike, è Ted Striker, ex pilota della Marina divenuto ora tassista, che s'imbarca su un volo di linea per tentare di riconquistare il suo unico amore, Elaine Dickinson, assistente di volo. Le cose si complicano quando, a causa del pasto servito a bordo a base di pesce, i tre piloti sono colti da un malore. Ted avrà il dovere di combattere gli spettri del passato, prendere i comandi dell'aereo e farlo atterrare salvando i passeggeri. Commedia del 1980 che si propone come parodia del genere "aeroportuale" molto di moda all'epoca. Uno dei migliori film comici di tutti i tempi: si ride tantissimo e senza sosta, per questo il consiglio è di non cambiare canale all'inizio dei titoli di coda.

Nymphomaniac: Volume I - ore 0.25, Sky Cinema Cult

Nymph()maniac: Volume I, in onda alle 00.25 su Sky Cinema Cult, è la storia di Joe, ninfomane autoproclamata, raccontata attraverso la sua voce, a partire dalla sua nascita. Una fredda sera d'inverno il vecchio scapolo Seligman trova Joe in un vicolo dopo che è stata picchiata. La porta a casa, dove cura le sue ferite e le chiede di raccontargli la sua storia. Lars von Trier divide ancora una volta: non soltanto il suo film in due volumi (e in due versioni, entrambe a prova di censura), ma anche la critica e il pubblico. Chi osanna questo film tanto atteso, chi lo detesta, chi addirittura lo deride con parodie. Giudizio unanime su un cast straordinario: Charlotte Gainsbourg, Christian Slater, Uma Thurman, Shia LaBeouf e la giovane Stacy Martin, al suo primo film.

Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda - ore 1.00, Paramount Channel

Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda, in onda alle ore 1.oo su Paramount Channel, è la storia di due mariti che aspirano a conquistare l'uno la moglie dell'altro. Ce la mettono proprio tutta, tanto che alla fine sono distrutti dalle troppe fatiche amorose rimettendoci in virilità. Le loro consorti pero' non rimangono con le mani in mano... Questa pellicola del 1972 è ormai un classico della commedia erotica italiana. Qualcuno lo liquida come volgare, altri lo prendono per quello che è: una Edwige Fenech e un Pippo Franco in gran forma tutti da ridere.