Francesca Chillemi, incinta, conferma che Viola come il mare 3 si farà, anche se...

L'attrice ha confermato la terza stagione della fiction Mediaset durante il festival cinematografico in corso in questi giorni a Benevento.

Francesca Chillemi è stata l'ospite d'eccezione, nella giornata di sabato, del BCT Festival di Benevento, annunciando con entusiasmo la terza stagione di Viola come il mare.

Accolta con grande entusiasmo dal pubblico, Chillemi, attualmente in attesa del secondo figlio, ha raggiunto Piazza Santa Sofia per un talk in cui ha ripercorso tutta la propria carriera, dalla vittoria a Miss Italia fino al ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti.

La conferma della terza stagione di Viola come il mare

Al pubblico presente all'evento, Chillemi ha confermato:"Non so ancora quando, ma sì, la produzione mi ha confermato che Viola come il mare 3 si farà".

Francesca Chillemi in una scena di Viola come il mare

La seconda stagione della fiction ha riscosso grande successo e l'entusiasmo del pubblico alla notizia della terza stagione conferma il grande appeal dello show prodotto da Lux Vide. Nel secondo ciclo di episodi, Viola ha deciso di conoscere il padre, consapevole che potrà aiutarla a comprendere meglio la malattia che li accomuna. Nel cast Can Yaman interpreta Francesco Demir.

Francesca Chillemi è incinta: la conferma nel video social

Sul red carpet del festival a Benevento, i video e le foto di Francesca Chillemi confermano la gravidanza dell'attrice. L'account Instagram di Verissimo ha mostrato la presenza dell'attrice alla kermesse in abito bianco, visibilmente emozionata.

L'attrice è in attesa di una bambina insieme al compagno Eugenio Grimaldi ed è al sesto mese di gravidanza; la nascita è prevista per settembre. È iniziato anche il toto-nomi e i papabili sembrano essere Letizia o Grace, proposti da Chillemi, o Iliana o Amelia proposti da Grimaldi.

Il compagno Eugenio Grimaldi è Executive Manager del Grimaldi Group e proviene da una delle famiglie imprenditoriali più rinomate e storiche d'Italia.