Odissea vola al box office: oltre 4,5 milioni in Italia ma è "solo" il secondo miglior debutto del 2026

Il nuovo film di Christopher Nolan parte fortissimo al box office italiano e internazionale, puntanto ai 200 milioni di incasso globale entro il primo weekend. In Italia però non è il suo il miglior debutto del 2026

Odissea continua la sua corsa trionfale al box office, italiano e internazionale.

Nel nostro Paese, dopo un debutto da oltre 2,1 milioni di euro giovedì 16 luglio, il nuovo film di Christopher Nolan ha incrementato gli incassi nel secondo giorno di programmazione, superando quota 4,5 milioni di euro complessivi in appena 48 ore.

Odissea: Matt Damon sul campo di battaglia

Il kolossal distribuito da Universal ha raccolto, venerdì 17 luglio, 2.299.508 euro, portando il totale aggiornato a 4.506.943 euro con 548.001 spettatori complessivi. Programmato in 564 cinema, ha dunque registrato una media di 4.077 euro per sala. Rispetto all'esordio di giovedì, quando aveva incassato 2.181.715 euro, Odissea ha segnato una crescita di circa il 5,4%, un andamento particolarmente positivo considerando già un debutto quasi da record.

Dove il "quasi" è d'obbligo se non si vuole fare un torto a Il diavolo veste Prada 2. Nonostante il risultato straordinario, infatti, il film di Christopher Nolan non ha conquistato il primato annuale italiano dopo i primi due giorni di programmazione. A fare meglio è stato comunque un altro film con Anne Hathaway (che in Odissea interpreta Penelope) ma senza peplo e pedilon. Il sequel de Il diavolo veste Prada, nelle sale italiane da mercoledì 29 aprile, aveva raccolto 5,3 milioni di euro nei primi due giorni di programmazione.

Odissea si piazza quindi al secondo posto nella classifica dei migliori debutti del 2026 in Italia sulle prime 48 ore, pur con un distacco contenuto rispetto al titolo Disney/Fox.

La partenza fortissima di Odissea emerge anche dal peso complessivo sui dati del botteghino italiano. Nella giornata di venerdì 17 luglio il film ha rappresentato oltre l'85% degli incassi cinematografici italiani, confermandosi il principale motore del box office estivo (ma lo diciamo con una certa cautela, il 29 luglio debutterà Spider-Man: Brand New Day).

Anche negli Stati Uniti il debutto è superiore alle aspettative

The Odyssey: Anne Hathaway e Tom Holland a Itaca

Non soltanto in Italia: negli Stati Uniti il film ha raccolto 17,6 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, superando il precedente miglior risultato dell'anno ottenuto da Toy Story 5 con 17,5 milioni. Il dato è nettamente superiore anche alle anteprime di Oppenheimer, che nel 2023 aveva incassato 10,5 milioni di dollari, prima di chiudere il primo weekend con 82,4 milioni.

Le stime iniziali per il mercato nordamericano sono state riviste al rialzo: il film potrebbe cominciare la nuova settimana con un incasso compreso di circa 117 milioni di dollari, puntando a uno dei migliori debutti dell'anno.

Con una partenza così forte in Italia e negli Stati Uniti, Odissea si prepara quindi a diventare, sotto molti punti di vista, uno degli eventi cinematografici del 2026.