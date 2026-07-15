Presencias stasera su Rai 4: trama, cast e durata dell'horror con Alberto Ammann

Stasera, mercoledì 15 luglio, in prima serata alle 21:20 su Rai 4, va in onda Presencias, thriller horror del 2022 diretto dal regista messicano Luis Mandoki. Il film mescola suspense, elementi soprannaturali e dramma psicologico, raccontando una vicenda segnata da traumi del passato, misteri irrisolti e oscure presenze. Un'opera che punta più sulla tensione e sull'atmosfera inquietante che sugli effetti spettacolari, accompagnando lo spettatore in un viaggio tra ricordi, sensi di colpa e antiche superstizioni.

Di cosa parla Presencias: la trama del film horror con Alberto Ammann

La trama si addentra rapidamente nei territori del mistero psicologico e del paranormale. Victor decide di soggiornare nella casa di famiglia insieme alla compagna Alicia, incinta del loro bambino. Questo luogo, tuttavia, è legato a un ricordo d'infanzia dolorosissimo: la tragica morte della sorellina.

La prima notte tra quelle mura si trasforma in una tragedia immane quando la coppia viene brutalmente aggredita da una forza invisibile e terrificante. Alicia perde la vita e Victor si risveglia in ospedale senza alcun ricordo dell'accaduto. Deciso a scoprire la verità a ogni costo, l'uomo ritorna nella casa per indagare sulla scomparsa della moglie, scontrandosi con una serie di terrificanti manifestazioni paranormali e con la fredda ostilità degli abitanti del villaggio locale, decisamente contrari alla sua presenza e custodi di antichi misteri tradizionali.

Yalitza Aparicio nel ruolo di Paulina

Il cast e la durata di Presencias

Dietro la cinepresa troviamo un veterano del cinema drammatico, Luis Mandoki (noto per Amore estremo e Le parole che non ti ho detto), qui al suo debutto assoluto nel cinema horror. Mandoki sceglie di non puntare sui classici spaventi facili (i cosiddetti jumpscare), preferendo costruire una tensione psicologica strisciante e un forte commento sociale sul divario sociale e culturale nel Messico contemporaneo.

Nel ruolo del tormentato protagonista Victor c'è Alberto Ammann (famoso a livello internazionale per l'iconico ruolo di Pacho Herrera nella serie cult Narcos). Accanto a lui brilla la straordinaria Yalitza Aparicio (la rivelazione candidata all'Oscar per Roma di Alfonso Cuarón), che qui interpreta Paulina, una giovane del posto che aiuterà Victor nelle sue indagini. Nel cast figura anche Gerardo Taracena nei panni di Jaime.

Presencias ha una durata di circa 120 minuti e si concluderà intorno alle 23:20, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con la pellicola Hannibal.