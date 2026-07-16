Zendaya conquista la première di Odissea con un trucco "no makeup" e un look studiato due anni fa

Sul red carpet dell'AMC Lincoln Square, l'attrice ha sfoggiato un look estremamente naturale che si è distinto rispetto ai beauty look più elaborati visti durante il tour promozionale del film di Christopher Nolan.

Per la première newyorkese di Odissea, Zendaya ha scelto un beauty look essenziale e luminoso. Il make-up artist Ernesto Casillas ha puntato su una pelle radiosa e naturalmente baciata dal sole utilizzando cinque prodotti firmati Prada Beauty.

Un beauty look essenziale ispirato alla luce del sole

Tra gli elementi più commentati della première di Odissea a New York non c'è stato soltanto il suggestivo abito scultoreo indossato da Zendaya, ma anche il suo make-up minimalista, pensato per valorizzare l'incarnato senza appesantire i lineamenti.

Dietro il risultato c'è il lavoro del make-up artist Ernesto Casillas, che ha scelto di mettere al centro luminosità e freschezza della pelle. "Per la première volevamo che la pelle apparisse fresca, luminosa e naturalmente baciata dal sole. Il make-up è stato volutamente minimale, con una pelle radiosa al centro del look e un delicato calore applicato nei punti in cui il sole colpisce naturalmente il viso."

Per ottenere questo effetto, il make-up artist ha rinunciato quasi completamente al trucco degli occhi. Niente ombretto evidente né mascara, lasciando spazio a sopracciglia pettinate in modo naturale e alle cosiddette ghost lashes, ciglia quasi invisibili che contribuiscono a mantenere il viso il più possibile autentico.

I cinque prodotti Prada Beauty usati per il make-up

Prima di applicare il trucco, Casillas ha preparato la pelle di Zendaya con alcuni trattamenti della linea Prada Beauty, creando una base idratata e luminosa. Successivamente ha miscelato il Prada Augmented Skin Essence con il Reveal Skin Optimizing Foundation, ottenendo una copertura leggera e quasi impercettibile.

Per ricreare il naturale effetto della pelle leggermente abbronzata dal sole ha poi utilizzato due blush in crema effetto cipria della maison: la tonalità Caffè, un marrone moka, e Cherry, un rosso intenso, sfumandoli nelle zone del volto normalmente illuminate dalla luce naturale.

Sulle labbra, infine, è stato applicato il balsamo Prada Balm Astral Pink, scelto per donare un finish delicato senza alterare l'equilibrio del look. I cinque prodotti utilizzati sono:

Prada Reveal Skin Optimizing Foundation

Prada Cream-to-Powder Blush (Caffè)

Prada Cream-to-Powder Blush (Cherry)

Prada Balm Astral Pink

Prada Augmented Skin Essence

L'abito scenografico in contrasto con il make-up

Se il trucco puntava sulla semplicità, lo stesso non si può dire dell'outfit scelto per la serata. Lo stylist Law Roach ha infatti vestito Zendaya con una creazione color avorio firmata Matières Fécales, proveniente dalla collezione Autunno 2025 del marchio parigino.

Il vestito era caratterizzato da un corpetto asimmetrico scolpito, un ampio spacco laterale, dettagli che richiamavano piume consumate e due ali che si estendevano lungo la schiena.

Secondo quanto riportato, Roach avrebbe chiesto alla maison di riservare proprio questo modello all'attrice oltre due anni fa, ben prima della sua presentazione pubblica.

A completare il look sono arrivati i sandali scultorei firmati Christian Louboutin e oltre trenta carati di gioielli Chopard, tra cui un paio di orecchini floreali che hanno aggiunto ulteriore luce a una delle apparizioni più eleganti dell'intero tour promozionale di Odissea.