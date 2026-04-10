Odissea, Tom Holland: "Matt Damon mi ha dato un consiglio prezioso, ma lo tengo per me"

Padre e figlio nell'epopea di Christopher Nolan, le due star hanno sviluppato un solido legame dentro e fuori dal set che è servito molto al giovane attore inglese.

Tom Holland non rivelerà il prezioso consiglio elargito dal collega Matt Damon durante le riprese di Odissea che, come ha ammesso lui stesso, gli ha permesso di imparare molto. I due attori hanno condiviso l'esperienza sul set dell'epopea di Christopher Nolan dove interpretano il protagonista Ulisse e il figlio Telemaco.

"Abbiamo passato tantissimo tempo insieme e ciò di cui sono veramente grato è che Matt è esattamente come me lo sarei aspettato", ha dichiarato Tom Holland, 29 anni, a GQ.

Matt Damon nei panni di Ulisse

Matt Damon: un vero leader

Christopher Nolan ha realizzato un'impresa epica sotto ogni punto di vista traducendo per lo schermo il poema omerico che racconta le peripezie di Ulisse per fare ritorno a casa, a Itaca, dopo la guerra di Troia. Il film è stato girato on location in vari paesi tra cui Italia, Grecia, Marocco, Inghilterra e altri set. A Matt Damon è toccato il compito pi§ difficile, incarnare il valoroso Ulisse in modo da risultare credibile.

"Per noi è stato un leader. Questo è stato un film molto impegnativo e nessuno ha lavorato più duramente di Matt", ha rivelato Tom Holland. "Arrivava sul set con il sorriso sulle labbra, era gentile e premuroso con la troupe. E penso che abbia davvero indicato la via spiegandoci come avremmo dovuto realizzare questo film collettivamente."

La star di Spider-Man ha poi aggiunto: "Mi ha dato un consiglio molto saggio che terrò per me, ma ho imparato molto da lui semplicemente guardandolo lavorare".

"Odissea: un capolavoro assoluto"

Tom Holland insieme a Anne Hathaway in una scena di Odissea

La notizia della collaborazione tra Tom Holland e Matt Damon nel nuovo film di Nolan è stata diffusa per la prima volta nel novembre 2024. Nolan e la Universal Pictures hanno rivelato che stava adattando l'Odissea per il grande schermo nel dicembre dello stesso anno. Il film vanta un cast stellare che include Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo e Robert Pattinson.

Parlando di Odissea, Tom Holland si è sbilanciato. "Posso dirvi che è un capolavoro assoluto, me escluso", ha dichiarato Holland. "Il film di Chris Nolan è fantastico. È diverso da qualsiasi cosa io abbia mai visto prima. Dopo averlo visto, mi sono trovato a fare una domanda che non mi ponevo da tempo riguardo a un film: 'Come hai fatto?'"

L'ultima italiana di Odissea è fissata per il 16 luglio.