Odissea, Tom Holland sul film di Christopher Nolan: "È diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto"

Tom Holland è uno dei protagonisti dell'atteso Odissea diretto da Christopher Nolan e ha anticipato che il progetto sorprenderà gli spettatori.

Il lungometraggio debutterà nelle sale americane il 17 luglio e, tra gli aspetti più interessanti dell'approccio del regista c'è la scelta di limitare il più possibile l'uso degli effetti speciali.

Un progetto davvero unico

Rispondendo alle domande del magazine GQ su Odissea, Tom Holland ha spiegato: "Il film non ha paragoni con qualsiasi cosa io abbia mai visto. Penso che quando l'ho visto, mi sia ritrovato a pormi una domanda che non mi ero posto su un film da molto tempo, ovvero: 'Come l'hai fatto?'".

Christopher Nolan, per il film, ha infatti scelto di realizzare il maggior numero possibile di scene senza dover intervenire successivamente con gli effetti speciali. Tom ha spiegato: "Penso che i fan saranno davvero, davvero, sorpresi dalle scenografie e dalle sequenze nel corso del film perché, pur essendo qualcuno presente sul set e coinvolto nelle riprese, sono rimasto assolutamente stupito dalla portata, dalla scala, dalla sua capacità di muoversi in una storia così intricata ed emozionante nel mezzo di questa folle specie di film d'azione".

Holland, che nei prossimi mesi sarà protagonista nelle sale anche con Spider-Man: Brand New Day, ha ricordato inoltre: "Sono un vero sostenitore delle sale e del cinema, e dell'esperienza collettiva di sedersi in una sala buia e lasciarsi intrattenere. Credo che alcuni studi cinematografici lo facciano meglio di altri, e desidero davvero costruire rapporti con questi, in modo che, come comunità, possiamo contribuire a mantenere vive le sale cinematografiche. Penso che questo sarà uno degli obiettivi principali su cui mi concentrerò nei prossimi 10 anni della mia vita".

Le lodi di Holland a Matt Damon

Nel film la giovane star ha la parte di Telemaco e, nell'intervista, ha lodato Matt Damon, che ha dovuto perdere molto peso prima delle riprese, spiegando: "Abbiamo trascorso così tanto tempo insieme e ciò per cui sono realmente grato è che lui è esattamente ciò che avevo sperato fosse. Era un leader. Questo è stato un film davvero difficile e nessuno ha lavorato più duramente rispetto a quanto ha fatto Matt".

Holland ha ricordato: "Lui è sempre venuto sul set con un sorriso sul volto ed è stato così gentile e cortese con la troupe. E penso che abbia realmente stabilito il tono per tutti per quanto riguarda il modo in cui avremmo collettivamente realizzato questo film".

Tom ha quindi concluso: "Ci sono molti consigli che mi ha dato e che non rivelerò, ma c'è molto che ho imparato da lui semplicemente essendo uno spettatore sul set e osservando la leggenda che è Matt Damon mentre lavorava".