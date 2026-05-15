Odissea, Christopher Nolan: "Matt Damon? Lo abbiamo messo a dura prova!"

Christopher Nolan ha scelto Matt Damon per il ruolo di Ulisse nel suo film Odissea, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di luglio.

Il regista, in una recente intervista rilasciata a 60 Minutes, ha ammesso che l'attore ha avuto una parte particolarmente impegnativa, anche a livello fisico.

Un ruolo impegnativo per Damon

Rispondendo alle domande del giornalista Scott Pelley, Christopher Nolan ha spiegato: "Nell'affrontare il lavoro su Odissea, la questione è diventata fondamentale. Doveva essere il film più ambizioso che avessimo mai realizzato. Doveva essere una sfida per tutti noi, perché questa è la natura della storia".

Dopo aver mostrato una clip tratta dal film, il reporter ha scherzato sottolineando che Matt Damon sembra quasi abbia rischiato di annegare. Il regista ha dovuto ammettere: "Lo abbiamo messo a dura prova, senza dubbio".

L'interprete di Ulisse ha confermato: "Si è trattato del film più difficile che io abbia mai realizzato fino a questo momento. Non c'è proprio paragone".

Un lavoro impegnativo per il regista

Odissea, inoltre, è il primo lungometraggio a essere stato girato interamente in IMAX. Nolan, per montarlo, ha letteralmente tagliato e incollato i fotogrammi nell'ultimo laboratorio cinematografico di questo tipo ancora esistente e attivo.

Il regista, che alcuni giorni fa è dovuto intervenire per difendere le scelte relative ai casting e ai costumi, ha spiegato che girare in IMAX è costoso e richiede delle attrezzature ingombranti. La fotografia e il montaggio in formato digitale sono sicuramente più veloci ed economici, tuttavia il fotogramma IMAX da 70mm ha una risoluzione e qualità dell'immagine fino a tre volte superiore al digitale.

Nolan ha quindi scelto il formato più adatto alle sue ambizioni cinematografiche nel portare sul grande schermo il grande classico della letteratura greca.