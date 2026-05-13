Odissea, Elon Musk attacca nuovamente Nolan: "Ha scelto Lupita Nyong'o solo per avere premi"

Il miliardario è tornato ad attaccare il casting del film sostenendo che la scelta dell'interprete di Elena sia solo un modo per puntare ai premi cinematografici.

Elon Musk è tornato ad attaccare Christopher Nolan per la sua scelta di affidare il ruolo di Elena di Troia a Lupita Nyong'o in occasione del suo nuovo film Odissea, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di luglio.

Il miliardario ha risposto ad alcuni post condivisi online sulla sua piattaforma X, ribadendo il suo totale dissenso nei confronti del casting e offrendo una possibile 'spiegazione' per quanto accaduto.

Gli attacchi a Nolan e Lupita Nyong'o

La nuova polemica legata a Odissea è scoppiata quando in un post si è attaccata nuovamente la presenza di Lupita Nyong'o nel cast dell'atteso film.

Il commentatore conservatore Matt Walsh ha usato X per attaccare la scelta dell'attrice premio Oscar per l'importante ruolo, scrivendo: "Nessuno al mondo pensa davvero che Lupita Nyong'o sia 'la donna più bella del mondo'. Ma Christopher Nolan sa che verrebbe accusato di razzismo se affidasse il ruolo della 'donna più bella' a un'attrice bianca. Nolan è tecnicamente talentuoso, ma è un codardo".

Musk ha concordato e ha risposto semplicemente "Vero".

In un secondo post, l'imprenditore ha risposto a un utente dei social media che si chiedeva perché alcuni registi "cambino l'etnia dei personaggi bianchi". Musk ha risposto dicendo: "Vuole i premi". Elon ha quindi sostenuto che Nolan, che recentemente ha dovuto rispondere ad altre critiche, abbia scelto Nyong'o per il ruolo al fine di soddisfare i requisiti di inclusione dell'Academy per la candidatura al premio come Miglior Film.

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Il doppio ruolo affidato all'attrice

Lupita Nyong'O interpreterà nel film di Nolan due personaggi. Il primo è Elena di Troia, la donna più bella del mondo che diventa sposa di Menelao (Jon Bernthal) ed è incolpata di aver scatenato una guerra dopo essere stata rapita dal principe Paride. L'attrice premio Oscar interpreterà, inoltre, anche la sorella di Elena, Clitennestra, che è sposata con Agamennone (Benny Safdie), fratello di Menelao.

Il cast comprende anche Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth, e Travis Scott.