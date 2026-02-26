Odissea: la prima immagine di Tom Hardy nei panni di Adone

Mentre mancano ancora parecchi mesi all'arrivo di Odissea al cinema, è stata diffusa in rete (grazie a Variety) una prima immagine ufficiale di Tom Hardy, che nel film interpreta la divinità greca Adone.

Questa è solo l'ultima delle collaborazioni tra Hardy e Christopher Nolan, che proprio in Odissea ha scelto diversi interpreti con cui ha già lavorato in carriera, come appunto lo stesso Matt Damon e Robert Pattinson.

Tom Hardy è Adone in Odissea di Christopher Nolan

Chi il personaggio interpretato da Tom Hardy

Si tratta appunto di Adone, che nella mitologia greca è un giovane di straordinaria bellezza, nato da Mirra. La leggenda lo presenta come simbolo della giovinezza, della passione e della fragilità della vita, legato soprattutto alla dea Afrodite, che se ne innamora perdutamente. La sua storia riflette temi di amore intenso ma effimero e la ciclicità della natura.

Secondo il mito, Adone muore prematuramente durante una caccia, ucciso da un cinghiale, e dal suo sangue nasce il fiore anemone, simbolo della bellezza fugace e della rinascita. La sua figura è diventata un simbolo di amore tragico e bellezza effimera, celebrata anche nei culti di fertilità, e rappresenta la ciclicità della vita e della natura, motivo per cui continua a ispirare arte e letteratura fino ai giorni nostri.

The Odyssey: una scena con Matt Damon (Ulisse) e Zendaya (Atena)

Quali sono le altre divinità presenti in Odissea

Nel nuovo film diretto da Christopher Nolan, l'impianto resterà fedele al poema di Omero, quindi la presenza delle divinità è centrale per comprendere il viaggio di Ulisse. La figura divina più importante è Atena (Zendaya), tradizionalmente protettrice dell'eroe, simbolo di intelligenza strategica e guida nei momenti decisivi.

Nel corso della narrazione incontreremo anche Circe (Charlize Theron),l'incantatrice che trasforma i compagni di Ulisse in animali e poi lo aiuta. Al momento, questi due personaggi sono le uniche divinità di cui si conosce per certo il cast, per gli altri bisognerà attendere qualche annuncio ufficiale se non un nuovo trailer.

Tom Hardy nel film Inception

In quali altri film hanno collaborato Tom Hardy e Christopher Nolan

In totale, Hardy ha preso parte a quattro pellicole dirette dal regista anglo-americano. La prima di queste collaborazioni risale addirittura al 2010 con Inception, in cui l'attore interpretava Eames, uno dei collaboratori di Leonardo DiCaprio. Dopodiché è stato Bane, il villain principale de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, uscito nel 2012.

La collaborazione è poi proseguita con Dunkirk, in cui Hardy interpretava Ferrier, pilota di Spitfire che alla fine del film veniva catturato dai tedeschi. Quella di Odissea sarà la quarta collaborazione di Hardy e Nolan.

Quando esce in Italia il film epico

Odissea uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026,[1] mentre in quelle statunitensi il giorno successivo. Sarà il primo film per il regista dopo il successo di Oppenheimer, che gli è valso il suo primo Oscar come produttore e regista.

Come sempre atteso come un evento, vedremo se anche questa rivisitazione dell'opera omerica da parte di Nolan verrà accolta con lo stesso entusiasmo del film precedente, e se riuscirà a superare il miliardo di incassi nelle sale (Oppenheimer si era fermato a 975 milioni di dollari).