Odissea: la presenza inattesa di una superstar svelata in un nuovo spot

Non bastava la pioggia di star che compongono il cast di Odissea. Per il suo nuovo film, Christopher Nolan sta facendo le cose in grande, come dimostra un nuovo promo che ha svelato la presenza inattesa di una superstar nel film.

Il promo, diffuso durante la finale dell'AFC tra i Denver Broncos e i New England Patriots, ha svelato il cameo a sorpresa del rapper Travis Scott in un ruolo parlante di cui al momento non è chiara l'identità.

Nel teaser Scott si trova in piedi davanti a un tavolo chiedendo l'attenzione di un gruppo di soldati che include Telemaco (Tom Holland) e Menelao (Jon Bernthal). La sorprendente clip è prontamente diventata virale sui social media.

Christopher Nolan è un fan del rap

Questa non è la prima collaborazione tra Travis Scott e Christoher Nolan. In precedenza Scott ha collaborato alla colonna sonora di Tenet (2020) con il brano The Plan.

"La sua voce è diventata il tassello finale di un puzzle durato un anno", ha detto Nolan a GQ all'epoca. "Le sue intuizioni sul meccanismo musicale e narrativo che il compositore Ludwig Göransson e io stavamo costruendo sono state immediate, penetranti e profonde".

Stavolta il rapper si supererà partecipando in veste di attore in uno dei film al cinema più attesi del 2026 e affiancando star come Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie ed Elliot Page. Naturalmente la sua presenza non è passata inosservata suscitando le reazioni e i commenti dei fan sui social media.

Odissea, che ricostruisce il periglioso viaggio di Ulisse per fare ritorno a Itaca dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco dopo la Guerra di Troia, è il primo lungometraggio narrativo girato interamente con telecamere Imax. In precedenza, l'impresa era impossibile per via del rumore prodotto dalle telecamere che impedisce la lavorazione delle scene di dialogo. Ma grazie a un nuovo involucro per la pellicola chiamato "blimp", utilizzato da Nolan, il rumore può essere ridotto significativamente, come ha spiegato Variety.