Matt Damon dimagrito drasticamente per Odissea: "Non ero così leggero dal liceo"

La dieta e l'allenamento che Matt Damon ha dovuto affrontare per incarnare l'eroe greco Ulisse gli hanno fruttato un fisico invidiabile, come quando era ragazzo.

La reunion con Christopher Nolan per Odissea ha reso Matt Damon un figurino. Per incarnare il ruolo dell'epico eroe Ulisse, il divo ha perso molto peso arrivando a pesare appena 75 chili e tornando a essere magro come ai tempi del liceo.

Nel corso del podcast New Heights, Damon ha rivelato di aver perso così tanto peso da arrivare a pesare appena 75 chili, come ai tempi del liceo.

"Ho avuto la barba per circa un anno", ha detto l'attore, come riporta Entertainment Weekly. "Ero in forma perfetta. Ho perso molto peso. Christopher Nolan mi voleva snello, ma forte. Sotto controllo medico ho smesso di mangiare glutine. Prima pesavo tra gli 84 e i 90 chili, e ho girato tutto il film a 75 chili. Non ero più così leggero dai tempi del liceo. Quindi ho dovuto fare un sacco di allenamento e seguire una dieta molto rigida."

Matt Damon nei panni di Ulisse

Il trasformismo che piace all'Academy

Come molte altre star le cui performance mimetiche sono riconosciute e apprezzate, anche Matt Damon nel corso della carriera è stato chiamato a cambiare il suo aspetto e il suo corpo.

Per The Informant del 2009 l'attore è ingrassato 13 chili "mangiando come un matto e bevendo birra scura", come raccontò all'epoca a EW. "Tra un pasto e l'altro sul set, mangiavo un hamburger di McDonald's e poi dei Doritos sopra. Era il paradiso assoluto".

Tornando a parlare di Odissea, unod ei film più attesi del 2026, il divo si è meravigliato di come Nolan sia riuscito nell'impresa di realizzare il primo lungometraggio di Hollywood girato interamente con telecamere Imax.

"Le telecamere Imax sono davvero rumorose. Ti sembra di avere un frullatore in faccia quando la telecamera è vicina. Quindi non ci sono mai state queste scene di dialogo in Imax", ha spiegato. "Non avremmo potuto avere questa conversazione con una normale telecamera Imax perché non saremmo riusciti a sentirci. Hanno costruito un sistema gigantesco attorno all'Imax per le scene di dialogo e un sistema di specchi in modo che la linea degli occhi fosse vicina alla telecamera e si potesse parlare con l'altro attore. La quantità di lavoro che è stata necessaria per capire come farlo è stata immensa, ma Nolan voleva fare un Imax al 100% e ci è riuscito."