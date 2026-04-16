Odissea: il ruolo di Charlize Theron è stato svelato e non è quello che pensavamo

Nuove anticipazioni e materiali video del film di Christopher Nolan dal CinemaCon fanno chiarezza su alcuni dettagli del plot e sul personaggio dell'attrice sudafricana.

Christopher Nolan non poteva mancare sul palco del CinemaCon 2026 con la sua Odissea, uno dei momenti caldi del panel dedicato alle anticipazioni Universal. Del film abbiamo già visto un trailer che fornisce un'idea precisa di cosa aspettarci al cinema a partire dal 16 luglio, ma i nuovi materiali video svelati alla platea di esercenti cinematografici di Las Vegas hanno fatto chiarezza su uno dei misteri del film, il ruolo ricoperto da Charlize Theron.

Il filmato introdotto da Nolan ha messo a tacere una voce insistente che voleva Theron nel ruolo della Maga Circe rivelando chi interpreterà realmente nel film, ammaliando l'Ulisse di Matt Damon in modi diversi da quelli anticipati.

Una scena di Odissea

Chi interpreterà Charlize Theron in Odissea

Nel film di Nolan Charlize Theron interpreterà Calipso. Nell'opera omerica Calipso è una ninfa che ospita l'eroe naufrago sull'isola di Ogigia per sette anni, innamorandosi di lui. Figlia di Atlante, offre a Ulisse l'immortalità per convincerlo a restare, ma lui desidera tornare a Itaca. Su ordine di Zeus, lo libera permettendogli di riprendere il viaggio.

Matt Damon insieme a Zendaya in una scena di Odissea

Nel filmato svelato al CinemaCon, vediamo un confronto tra Calipso/Theron e Ulisse, interpretato da Matt Damon. La sequenza si apre con Ulisse che interroga Calipso sui suoi ricordi perduti. "Da quanto tempo sono qui, Calipso? Non ricordo nulla prima di Troia. Avevo una moglie, dei figli, un figlio? Se avessi avuto un figlio, quanti anni avrebbe adesso?", chiede Ulisse nella clip. La scena si alterna a immagini di un Ulisse più giovane insieme a suo figlio Telemaco (Tom Holland) e a sua moglie Penelope (Anne Hathaway).

Il filmato passa poi ad affrontare uno dei momenti più iconici dell'Odissea, in cui i Greci si nascosero all'interno di un cavallo di legno durante la guerra di Troia per entrare nella città e sconfiggere il nemico. Vediamo prima il cavallo di Troia in mare, con gli uomini al suo interno che lottano per non annegare. Vengono trascinati in città, dove aspettano che cali la notte per uscire e lanciare l'attacco, guidati da Damon e Jon Bernthal.

Anne Hathaway e Tom Holland aspettano il ritorno di Ulisse a Itaca

Odissea: le ragioni di una sfida (im)possibile per Nolan

Sul palco del CinemaCon, Christopher Nolan è stato accolto da una standing ovation per poi affrontare il quesito che tutti gli chiedono in questo momento. "Perché l'Odissea? È una storia che affascina generazione dopo generazione da 3000 anni; non è una storia, ma LA storia. Volevo cogliere l'entusiasmante opportunità di portarla al pubblico cinematografico moderno" ha spiegato.

Il regista si è detto entusiasta di essere riuscito a realizzare il sogno di girare l'intero film in IMAX e ha scherzato sul cast stellare esclamando: _"Farei prima a dirvi chi non c'è nell'Odissea. Oggi sono qui da solo perché il peso del loro talento avrebbe fatto crollare il palcoscenico. Ma vi garantisco girare questo film è stato un vero incubo e sono sicuro che il mio socio Matt Damon sarebbe d'accordo con me".

Nolan ha poi fatto il punto della lavorazione, spiegando di aver quasi terminato il montaggio in vista dell'uscita di uno dei film al cinema più attesi del 2026.