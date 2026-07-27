Odissea riscrive le regole del box office: quasi 640 milioni di dollari in due weekend

Solitamente i film rallentano al box office dopo la settimana di debutto, anche quando sono grandi blockbuster. Dopo un primo fine settimana da record arriva quasi sempre una flessione, più o meno marcata, dovuta alla naturale riduzione dell'effetto novità. Odissea, invece, sta seguendo una traiettoria completamente diversa: il film di Christopher Nolan non solo mantiene il ritmo, ma al secondo weekend riesce addirittura a crescere.

In Italia il risultato è sorprendente. Tra giovedì 23 e domenica 26 luglio il kolossal ha incassato 10.644.980 euro, portando al cinema 1.236.515 spettatori. Il dato più significativo è il confronto con l'esordio: rispetto ai 10.043.013 euro del primo weekend, Odissea ha registrato una crescita del 6%, un andamento rarissimo per un film che aveva tra l'altro già debuttato con numeri enormi.

Odissea

Dopo appena undici giorni di programmazione, il film ha incassato in totale 26.780.158 euro complessivi solo nel nostro Paese, con 3.203.896 di biglietti venduti, avvicinandosi rapidamente alla soglia dei 30 milioni. Ma è soprattutto il modo in cui sta raggiungendo questi risultati a rendere la sua corsa particolare.

Un secondo weekend in crescita è infatti un evento poco comune per i grandi film. Anche titoli accolti molto positivamente dal pubblico tendono normalmente a perdere terreno dopo l'apertura: il calo può essere contenuto ma è quasi sempre un dato di fatto. Odissea sta invece seguendo un percorso diverso, riuscendo ad aumentare gli incassi nel pieno dell'estate, senza il sostegno di festività o periodi tradizionalmente favorevoli come il Natale o Capodanno.

Il confronto con il mercato italiano rende ancora più evidente la portata del fenomeno. Nel weekend appena trascorso, il film di Nolan ha raccolto da solo oltre l'85% degli incassi complessivi, segnando una distanza enorme rispetto agli altri titoli in classifica. Dietro di lui, Minions & Monsters ha conquistato il secondo posto con 562.733 euro, mentre Toy Story 5 ha aggiunto 237.616 euro, portando il totale a 8.903.724 euro.

La forza di Odissea si riflette anche nei dati annuali del mercato italiano. Grazie agli incassi del film e agli ottimi risultati complessivi della stagione, il luglio 2026 ha raggiunto 43.575.771 euro, diventando il miglior luglio di sempre al box office nazionale e superando il precedente record del 2011.

Odissea: un'immagine del film

Anche a livello internazionale la corsa non mostra segnali di rallentamento. Negli Stati Uniti, il kolossal firmato da Nolan ha incassato altri 87 milioni di dollari nel secondo weekend, registrando un calo di appena il 30% rispetto all'esordio da 123,5 milioni. Per un film che aveva aperto sopra quota 100 milioni di dollari, si tratta di una delle migliori tenute mai registrate. Il totale nordamericano sale così a 286,4 milioni di dollari, mentre i botteghini internazionali hanno aggiunto circa 353,3 milioni, portando il risultato globale a 639,9 milioni di dollari.

Un ruolo importante continua ad averlo anche il formato premium. Le sale IMAX hanno generato 48 milioni di dollari nel secondo weekend globale, confermando quanto l'esperienza cinematografica sia centrale per un film concepito da Nolan come grande evento sul grande schermo.

A questo punto la domanda non è più soltanto quanto potrà incassare Odissea, ma dove possa fermarsi una corsa che sta andando ben oltre le aspettative del box office. I 30 milioni italiani e quota 700 milioni globali sembrano obiettivi sempre più vicini.