Odissea, Universal interviene contro i leak del film finiti sui social: "Prenderemo provvedimenti"

Copie integrali del kolossal di Christopher Nolan hanno raccolto milioni di visualizzazioni su X prima della loro rimozione. E ora lo studio promette di agire per le vie legali.

A pochi giorni dal debutto nelle sale, Odissea di Christopher Nolan è già al centro di una vasta operazione antipirateria. Diverse copie non autorizzate del film, uscito il 16 luglio, sono infatti comparse su X, dove sono rimaste disponibili abbastanza a lungo da raggiungere un pubblico enorme. Universal Pictures ha confermato di essere intervenuta per bloccarne la circolazione e tutelare i diritti della sua produzione di punta. E ora vuole passare alle maniere forti.

Odissea finisce illegalmente su X: Universal avvia le rimozioni

Matt Damon in Odissea, di Christopher Nolan

Sono tanti i leak di lunghe parti - o dell'intero film - di Odissea di Christopher Nolan, finito al centro di una vasta ondata di pirateria su X.

Uno dei caricamenti più recenti mostrava una versione di qualità piuttosto bassa, pubblicata nella mattinata di domenica. Il video è stato rimosso dopo circa due ore, quando aveva già sfiorato le 50.000 visualizzazioni. Al suo posto è comparso un avviso che indicava la disattivazione del contenuto a seguito di una segnalazione per violazione del copyright da parte del titolare dei diritti.

Ancora più rilevante il caso avvenuto il giorno precedente: una copia apparentemente più definita del film aveva iniziato a circolare sulla piattaforma, accumulando milioni di visualizzazioni e migliaia di condivisioni in pochissimo tempo. Il contenuto è stato successivamente eliminato e l'account responsabile sospeso, ma nel frattempo molti utenti avevano già rilanciato il video o segnalato pubblicamente la presenza dell'intero kolossal sul social.

Universal ha spiegato di aver attivato subito le procedure previste per questi casi. In una dichiarazione diffusa alla stampa statunitense, la società ha ribadito di considerare con grande serietà le violazioni del diritto d'autore e di essere pronta a utilizzare gli strumenti necessari per proteggere il film e la propria proprietà intellettuale.

La rimozione delle singole copie, però, rappresenta soltanto una parte del problema. I grandi studios devono contrastare una rete di caricamenti, duplicazioni e rilanci che permette ai contenuti piratati di spostarsi rapidamente da un account all'altro. La velocità di intervento dipende inoltre dalla collaborazione delle piattaforme coinvolte, e X è stata più volte descritta come un interlocutore complesso nella gestione delle richieste legate al copyright.

Il film di Christopher Nolan vola comunque al box office

Una scena di Odissea

La diffusione delle copie illegali non sembra però aver rallentato la corsa al box office di Odissea. Nel secondo fine settimana di programmazione, infatti, il film ha superato i 600 milioni di dollari d'incasso mondiale confermandosi uno degli eventi cinematografici più importanti dell'anno.

Liberamente ispirato al poema di Omero, il kolossal racconta il lungo ritorno di Odisseo verso Itaca dopo la guerra di Troia. Matt Damon interpreta il sovrano costretto ad affrontare creature mitologiche, battaglie e ostacoli soprannaturali prima di poter riabbracciare Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e il figlio Telemaco, che ha il volto di Tom Holland.

Il cast riunito da Nolan comprende anche Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Mia Goth, Jon Bernthal, Elliot Page, Corey Hawkins, Samantha Morton, Benny Safdie e John Leguizamo. Una squadra di nomi di spicco che ha contribuito a trasformare l'adattamento in un appuntamento imperdibile, capace di resistere persino alla circolazione incontrollata delle copie pirata. Universal, comunque, ha fatto sapere che continuerà a sorvegliare i social: attenzione.