Elden Ring: ci sono una buona e una cattiva notizia sul film di Alex Garland

L'Elden Ring di Alex Garland termina le riprese. Il live-action targato A24 e Bandai Namco entra ufficialmente in fase di post-produzione dopo quasi quattro mesi sul set. Ma l'attesa per vederlo in sala sarà ancora lunga.

Dopo diversi mesi dalla diffusione dei primi scatti rubati dal set, il live-action dedicato ad Elden Ring compie un passo fondamentale verso il grande schermo: le riprese della pellicola prodotta da A24 e Bandai Namco sono quasi giunte al termine dopo circa quattro mesi di lavorazione.

L'annuncio arriva direttamente dai canali social della troupe, confermando l'ingresso del progetto nella complessa e delicata fase di post-produzione. L'uscita nelle sale cinematografiche, tuttavia, è programmata per il 2028, a testimonianza del massiccio e meticoloso lavoro che riguarderà la realizzazione degli effetti visivi.

La conferma dal set: "Il lavoro dei sogni"

A svelare la conclusione del periodo di produzione principale è stato il prop maker Sean Schofield. Con un post su Instagram, Schofield ha infatti condiviso la foto di un regalo di fine riprese e una nota di ringraziamento firmata dal regista Alex Garland e dai produttori (Allon Reich, Matthew Penry-Davey, Peter Rice, Andrew Macdonald e Charlie Reed). "Il lavoro dei sogni che supera tutti gli altri", ha scritto Schofield. "Sei mesi intensi di sangue, sudore e lacrime per realizzare le cose più fighe di sempre insieme ai migliori del settore. Non potrò condividere altro per molto tempo, ma sono immensamente orgoglioso di ciò che abbiamo fatto".

Un'immagine del videogioco

Foto dal set e dettagli trapelati

Nonostante il massimo riserbo sulle immagini ufficiali e un set severamente blindato, nel corso dei mesi di lavorazione fan e paparazzi sono riusciti a intercettare diversi dettagli direttamente dalle location. Sono emersi così scatti che riproducono ambientazioni iconiche del videogioco FromSoftware - immediatamente riconosciute dai tanti appassionati - come il Castello di Grantempesta e la regione di Liurnia Lacustre. Oltre a costumi e oggetti di scena apparsi fedelissimi al gioco originale, sono stati individuati sul set anche alcuni personaggi chiave come la Regina Marika, il Mangiasterco e Rogier il Mago.

Alex Garland: il regista giusto per una lore complessa

Annunciato a maggio 2025 per la gioia di moltissimi videogiocatori, il progetto è guidato da Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Civil War), regista e sceneggiatore con grande esperienza sia nell'adattamento di opere preesistenti, sia nella scrittura di storie complesse e intense. Ma soprattutto, Garland è un fan viscerale dei titoli FromSoftware, con all'attivo oltre sette run completate su Elden Ring.

Un sette volte Elden Lord, quindi, che è sembrato fin da subito la scelta perfetta per un progetto a cui lui stesso ha ammesso di tenere immensamente: per convincere Hidetaka Miyazaki (presidente di FromSoftware) a concedere i diritti, infatti, Garland ha scritto di sua iniziativa una sceneggiatura di ben 160 pagine, corredata da 40 pagine di bozzetti e materiale visivo extra.

Si preannuncia dunque un film scritto da un fan per i fan, che non vediamo l'ora di apprezzare sul grande schermo. L'attesa sarà ancora piuttosto lunga: nel frattempo, non ci resta che iniziare una nuova run per rinfrescarci la memoria sull'incredibile e sconfinata lore dell'Interregno.