À l’ancienne - Come una volta, stasera su Rai 3: trama, cast e durata del film

Stasera, venerdì 31 agosto, alle 21:15 su Rai 3, va in onda À l'ancienne - Come una volta, commedia francese del 2024 diretta da Hervé Mimran. Il film è ambientato in una piccola e tranquilla isola della Bretagna e racconta le avventure di due amici di lunga data pronti a tutto pur di dare una svolta alle proprie vite. Tra una vincita milionaria, un misterioso biglietto della lotteria e un piano decisamente fuori dagli schemi, la serata televisiva propone una commedia dai toni surreali e rocamboleschi.

À l'ancienne - Come una volta: la trama del film

Henri e Jean-Jean sono due inseparabili amici d'infanzia che vivono su una remota isola al largo della Bretagna, dove la vita scorre tranquilla e le occasioni per cambiare radicalmente la propria esistenza sembrano davvero poche. Tutto cambia quando i due scoprono che uno degli abitanti del piccolo paese ha centrato il jackpot della lotteria nazionale.

Determinati a rintracciare il fortunato vincitore e a conquistare la sua riconoscenza, Henri e Jean-Jean si mettono subito sulle sue tracce. Ma la loro ricerca prende una piega inaspettata quando scoprono che l'uomo è morto improvvisamente, lasciando però ancora stretto tra le mani il prezioso biglietto vincente.

Gérard Darmon e Didier Bourdon

Di fronte alla possibilità che una somma enorme vada perduta, i due amici elaborano un piano tanto assurdo quanto rischioso. Con la complicità degli altri abitanti dell'isola, decidono infatti di organizzare una vera e propria truffa per riuscire a incassare la vincita e distribuirla a beneficio dell'intera comunità.

Ne nasce una situazione sempre più complicata, nella quale amicizia, avidità, solidarietà e improvvisazione si mescolano dando vita a una serie di equivoci e trovate rocambolesche. L'intero paese diventa così parte di un progetto fuori dagli schemi, con Henri e Jean-Jean al centro di un'improbabile operazione che potrebbe cambiare per sempre la vita degli abitanti dell'isola.

Cast, personaggi e curiosità su À l'ancienne

À l'ancienne, titolo originale dell'opera, è una produzione francese del 2024 appartenente al genere della commedia. Alla regia troviamo Hervé Mimran, mentre nel cast figurano alcuni volti importanti del cinema e della televisione francese.

A interpretare i due protagonisti sono Gérard Darmon nei panni di Henri, e Didier Bourdon che veste invece i panni di Jean-Jean. Con loro recitano Chantal Lauby Laurent Capelluto, Paloma Coquant e Yoann Eloundou.

Il film punta soprattutto sulla dinamica tra i due amici protagonisti e sull'ambientazione isolana, trasformando una situazione apparentemente semplice - la scoperta di una vincita alla lotteria - in una vicenda sempre più surreale. La presenza dell'intera comunità nel piano escogitato dai protagonisti permette inoltre alla commedia di giocare sulle relazioni tra gli abitanti del piccolo paese e sul desiderio collettivo di sfruttare un'occasione irripetibile.

Un elemento centrale della storia è proprio il biglietto vincente, che diventa il motore di una serie di decisioni sempre più azzardate. Quello che nasce come il tentativo di due amici di migliorare la propria situazione si trasforma infatti in un'impresa collettiva nella quale tutti devono collaborare per evitare che il premio finisca perduto. Con una durata di circa 90 minuti, À l'ancienne - Come una volta propone quindi una commedia costruita su amicizia, fortuna ed equivoci, con un gruppo di personaggi costretti a muoversi sul filo del rasoio pur di mettere le mani sull'ambita vincita.