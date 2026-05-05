Odissea: largo a Robert Pattinson e ai Ciclopi, il nuovo trailer svela i villain

Ulisse lotta contro tutto e tutti per fare ritorno a Itaca nel nuovo trailer di Odissea, lanciato da Christopher Nolan in persona durante il Late Show con Stephen Colbert. A giudicare dal nuovo sguardo all'epopea, le sequenze di combattimento e gli effetti speciali si confermano epocali mentre trapela l'intensa recitazione delle star nei panni degli eroi e villain omerici.

Distribuito da Universal Pictures, Odissea uscirà nelle sale italiane il 16 luglio e il nuovo trailer non può che alimentare ulteriormente l'hype, già alle stelle, per il nuovo progetto offrendo uno sguardo ravvicinato al lungo, tormentato e fantastico viaggio di ritorno dell'eroe greco Ulisse dalla guerra di Troia verso il regno di Itaca, per salvare la moglie e il figlio dalla violenza dei Proci, che mirano a occupare il trono vacante.

Matt Damon e Zendaya in una scena di Odissea

La descrizione del nuovo trailer di Odissea

Il trailer sia apre con la voce di Charlize Theron che, nei panni della ninfa Calipso, chiede a Ulisse cosa ricorda del naufragio sull'isola di Ogigia, di cui possiamo intravedere le immagini devastanti mentre l'eroe omerico giace su una zattera in preda ai marosi. Quando gli chiede perché vuole fare ritorno a Itaca, lui le spiega che a casa l'attendono la moglie Penelope (Anne Hathaway) e il figlio Telemaco (Tom Holland). Ed è proprio su di loro che si concentra il trailer, mostrando la loro sofferenza mentre sono impegnati a respingere gli attacchi e la violenza psicologica dei Proci guidati dallo sfrontato Antinoo (Robert Pattinson), che aspira a sposare la regina e diventare il sovrano di Itaca.

Scopriamo dunque Pattinson in una versione inedita nei panni di un personaggio viscido, spietato e arrivista. Ma il trailer dà spazio anche a ben altri villain, mostrando gli uomini di Ulisse intenti a sfidare i Ciclopi, giganteschi, ma meno mostruosi del previsto. Nolan sembra aver fatto una scelta molto più realistica rappresentandoli come guerrieri massicci dotati di pesanti armature. Nel trailer compaiono anche Eumeo (John Leguizamo), servo di Ulisse, e Menelao (Jon Bernthal), re greco di Sparta e fratello di Agamennone.

World of Reel solleva qualche perplessità sulle scelte della fotografia e sulla "mancanza di colore" delle immagini, sottolineando però la "portata e le dimensioni enormi" delle scene mostrate nel promo e rinviando ogni giudizio definitivo a dopo l'uscita del film.

Lo sguardo si Christopher Nolan sull'epica

Christopher Nolan ha firmato la sceneggiatura di Odissea adattando per il grande schermo l'antico poema di Omero, alla base della letteratura occidentale, e ha prodotto il film insieme a Emma Thomas tramite la loro casa di produzione Syncopy sotto l'egida di Universal Pictures.

Il budget del film è colossale come la sua portata: con 250 milioni di dollari, Odissea è il film più costoso nella carriera di Christopher Nolan. Il regista ha girato il film interamente con telecamere IMAX, e le scene di battaglia presenti nel trailer, che appaiono davvero incredibili, "saranno sicuramente impressionanti una volta viste al cinema sul formato a grande schermo appropriato", come scrive l'Hollywood Reporter".