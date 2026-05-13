Odissea: Nolan rompe il silenzio su Lupita Nyong'o e svela il colpo di scena nel cast

Per lunghi mesi, mentre trapelavano le indiscrezioni sui ruoli affidati alle star di Odissea, i fan si sono chiesti perché il personaggio interpretato da Lupita Nyong'o fosse avvolto nel mistero. Neppure la visione del trailer ci ha fornito dettagli utili, finché non è stato lo stesso Christopher Nolan a fare chiarezza una volta per tutte.

Come riferisce l'Hollywood Reporter, Lupita Nyong'O interpreterà non uno bensì due personaggi. Il primo è Elena di Troia, la donna più bella del mondo sposa di Menelao (Jon Bernthal) incolpata di aver scatenato una guerra dopo essere stata rapita dal principe Paride. L'attrice premio Oscar interpreterà, inoltre, anche la sorella di Elena, Clitennestra, che è sposata con Agamennone (Benny Safdie), fratello di Menelao.

Matt Damon e Zendaya in una scena di Odissea

Christopher Nolan difende le sue scelte di casting controcorrente

Il casting di Lupita Nyong'o è stato confermato dal Time in un articolo in cui Christopher Nolan ha difeso le sue scelte di casting non tradizionali. il regista ha anche spiegato il motivo per cui ha scelto di non affidare il ruolo degli Dei dell'Olimpo ad attori in carne e ossa.

"Mi sono interessato sempre di più all'idea che, per le persone di quell'epoca, le prove dell'esistenza degli dei fossero ovunque", ha detto. "L'aspetto meraviglioso del cinema, e in particolare dell'IMAX, è che puoi creare un senso di immersione totale facendo sentire il pubblico vicino a eventi come tempeste, uragani e marosi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone, proprio come i personaggi. Questo, per me, è molto più potente di qualsiasi singola immagine di un dio".

Anne Hathaway e Tom Holland a Itaca

Come ha fatto Christopher Nolan a permettersi un cast stellare come quello di Odisse

Da Matt Damon a Charlize Theron, da Zendaya a Tom Holland, il cast di Odissea riunisce molti degli attori più amati di Hollywood in un unico film. Pur essendo l'opera più costosa nella carriera di Nolan, con un budget dichiarato di 250 milioni di dollari, il salario del cast deve aver pesato non poco nel totale.

Ad affrontare il tema è stata Anne Hathaway, che interpreta Penelope, la moglie di Ulisse e regina di Itaca. L'attrice ha rivelato che il cast stellare si è accontentato di alloggi modesti per contenere i costi del film, stimati in 250 milioni di dollari. "C'eravamo Tom Holland, Robert Pattinson, un sacco di altri bravissimi attori, io, e alloggiavamo tutti in sistemazioni economiche su una piccola isola in Sicilia, perché non ci sono fronzoli inutili", ha detto. "Conta solo il lavoro, ed eravamo tutti felicissimi di essere lì".