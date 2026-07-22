Odissea, correre coi sandali ha distrutto la schiena a Matt Damon: "Un film da antidolorifici"

Girare un kolossal come Odissea non ha richiesto soltanto mesi di lavorazione e spettacolari scene d'azione. Per Matt Damon, protagonista del nuovo film di Christopher Nolan, una delle sfide più inaspettate è stata... l'abbigliamento.

Matt Damon ha svelato uno degli aspetti più faticosi delle riprese di Odissea: i sandali indossati durante le scene d'azione. L'attore racconta che il cast ha sofferto soprattutto di forti dolori alla schiena, tanto da definire il film "una produzione a base di Advil".

I sandali hanno messo a dura prova il cast

Intervistato da Andy Cohen durante il programma Radio Andy di SiriusXM, Matt Damon ha raccontato che i sandali utilizzati sul set si sono rivelati molto più impegnativi del previsto, soprattutto durante le sequenze ambientate nella guerra di Troia.

Damon ha spiegato che il problema non riguardava tanto i piedi quanto le conseguenze che quel tipo di calzatura aveva sul resto del corpo. "Molti di noi erano persone di mezza età e quello che ci siamo portati a casa è stato il mal di schiena. Correre per Troia, con tutto quel pavimento in pietra e quei sandali completamente realistici, è stato davvero pesante."

L'attore ha raccontato che il cast si è ritrovato con piedi pieni di graffi e tagli, ma il dolore più difficile da sopportare arrivava dalla schiena. "I piedi erano tutti graffiati, certo. Ma più dei piccoli tagli e delle abrasioni, era il mal di schiena a tormentare tutti noi. Quelle settimane dedicate alle scene d'azione sono state praticamente un film a base di Advil."

Le dichiarazioni di Damon arrivano pochi giorni dopo quelle dello stesso Christopher Nolan, che ha raccontato quanto fosse importante mantenere l'immersione degli attori durante le riprese.

Il regista ha infatti spiegato di aver vietato le celebri scarpe Ugg sul set, considerate un elemento troppo moderno e capace di rompere l'atmosfera della scena. "Ci sono alcune cose che ti ricordano immediatamente che sei nel mondo reale invece che in quello che stiamo cercando di creare per gli attori. Voglio che tutti rimangano immersi nel momento. Per me gli Ugg sono un simbolo della modernità."

Secondo Nolan, anche un dettaglio apparentemente insignificante, come un paio di comodi stivaletti indossati tra una ripresa e l'altra, rischia di compromettere la concentrazione del cast.

Un set dove ogni dettaglio doveva essere autentico

Nel film Damon interpreta Odisseo ed è affiancato da un ricchissimo cast composto, tra gli altri, da Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Mia Goth, Elliot Page e John Leguizamo.

Odissea: un'immagine del film con Matt Damon

Per garantire Oil massimo realismo possibile, gran parte dei costumi e degli accessori sono stati realizzati seguendo l'estetica dell'epoca, compresi i sandali che, a quanto pare, non hanno fatto alcuno sconto agli interpreti durante le lunghe giornate dedicate alle battaglie.

Nonostante la fatica, i risultati sembrano aver premiato lo sforzo del cast e della produzione. The Odyssey ha debuttato con 264 milioni di dollari al box office mondiale, di cui 124,5 milioni negli Stati Uniti, firmando il miglior esordio della carriera di Christopher Nolan e superando il precedente record stabilito da Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Un successo che, almeno per Matt Damon, rende più sopportabili anche settimane trascorse tra pavimenti di pietra, sandali antichi e parecchi antidolorifici.