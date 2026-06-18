Odissea, Cristopher Nolan non approda nel Sud Italia: a Napoli l’unico cinema con il formato 70mm

Il Metropolitan di Napoli sarà l'unica sala del Sud Italia a proiettare Odissea di Christopher Nolan in formato 70mm. Le prevendite sono già aperte in vista dell'uscita del 16 luglio.

Mentre l'attesa per Odissea continua a crescere in tutto il mondo, Napoli conquista un primato destinato ad attirare appassionati di cinema da diverse regioni italiane. Il Metropolitan di via Chiaia è infatti l'unica sala del Sud Italia selezionata per proiettare il nuovo film di Christopher Nolan nel prestigioso formato 70mm, la tecnologia che il regista britannico considera fondamentale per vivere appieno l'esperienza delle sue opere.

Il Metropolitan unico nel Mezzogiorno per l'esperienza 70mm

La scelta del Metropolitan non è casuale. Negli ultimi anni il cinema ha investito in un importante processo di rinnovamento tecnologico che gli consente oggi di ospitare uno dei formati più ricercati dagli appassionati del grande schermo.

Odissea, le navi di Ulisse in viaggio

La sala dispone di 294 posti ed è dotata di uno schermo Harkness di ultima generazione, oltre a un proiettore meccanico Victoria 8 da 70mm con sistema di piatti semiautomatici. A completare l'esperienza c'è un impianto audio DTS XD-10 progettato per valorizzare al massimo la spettacolarità delle immagini e del suono.

Per molti spettatori la possibilità di vedere Odissea in 70mm rappresenta un evento nell'evento. Christopher Nolan è infatti uno dei più grandi sostenitori della pellicola tradizionale e ha realizzato il film utilizzando tecnologie IMAX di ultima generazione proprio per sfruttare al massimo la qualità visiva del grande formato.

Il film più ambizioso della carriera di Christopher Nolan

Dopo aver raccontato sogni, viaggi nel tempo e pagine cruciali della storia contemporanea, Nolan torna alle radici del racconto occidentale affrontando l'opera che più di ogni altra ha influenzato la narrativa moderna: l'Odissea di Omero.

Locandina di Odissea

Al centro della storia c'è Odisseo, interpretato da Matt Damon, impegnato nel lungo e tormentato viaggio di ritorno verso Itaca dopo la guerra di Troia. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sono Anne Hathaway, Tom Holland nel ruolo di Telemaco, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron.

Nel corso del viaggio il protagonista dovrà confrontarsi con alcune delle figure più celebri della mitologia greca, dal ciclope Polifemo alle Sirene, passando per Circe e Calipso, in un percorso che mescola azione, fantasia e riflessione sul destino.

Con un budget stimato di circa 250 milioni di dollari, Odissea rappresenta il progetto più costoso mai realizzato da Nolan. Le riprese hanno attraversato Sicilia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, trasformando la produzione in un vero e proprio viaggio attraverso alcuni dei paesaggi più spettacolari del pianeta.

La colonna sonora porta invece la firma di Ludwig Göransson, già collaboratore del regista in Tenet e Oppenheimer. Un altro elemento che contribuisce ad aumentare le aspettative attorno a un film che punta a diventare uno degli eventi cinematografici più importanti dell'anno e che, almeno per il pubblico del Sud Italia, avrà nel Metropolitan di Napoli il suo punto di riferimento assoluto.