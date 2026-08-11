Pirati dei Caraibi torna con una nuova uscita a sorpresa

A più di vent'anni di distanza da La maledizione della prima luna, Pirati dei Caraibi continua a trovare nuovi modi per richiamare l'attenzione di chi, quei film anni Duemila, li ha amati alla follia. Anche questa volta, però, non si tratta dell'annuncio del tanto discusso sesto film né di un aggiornamento sul possibile ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow.

Disney ha infatti preparato una nuova uscita che guarda direttamente al passato della saga: la prima pubblicazione in vinile della colonna sonora de La maledizione del forziere fantasma, uno dei capitoli più amati e iconici del franchise.

Pirati dei Caraibi, per la prima volta in vinile la colonna sonora

Pirati dei Caraibi, Johnny Depp è Jack Sparrow

Il 2026 segna un traguardo importante per Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma, che compie vent'anni e si conferma ancora oggi uno dei capitoli più amati e di maggior successo dell'intera saga Disney. Un anniversario che non passa inosservato, soprattutto considerando che il film ha superato 1,06 miliardi di dollari al box office mondiale, diventando il titolo con i maggiori incassi del 2006 e il primo della serie a infrangere la soglia del miliardo.

Per celebrare l'occasione, Walt Disney Records ha deciso di riportare in vita la sua iconica colonna sonora con una prima assoluta: l'uscita in vinile della soundtrack firmata da Hans Zimmer. L'album sarà disponibile dal 25 settembre 2026, con i preordini già attivi.

L'edizione è pensata come un vero pezzo da collezione: un vinile trasparente ribattezzato "Bottle Clear", un omaggio diretto all'immaginario piratesco fatto di bottiglie alla deriva, mappe segrete e mari sconfinati che hanno reso inconfondibile l'estetica del franchise.

A rendere l'operazione ancora più speciale è proprio la musica di Zimmer, che dopo aver collaborato al primo film insieme a Klaus Badelt, ha firmato per il sequel una delle sue partiture più celebri. Le sue composizioni hanno contribuito in modo decisivo a scolpire nell'immaginario collettivo l'arrivo di Davy Jones e alcune delle sequenze più spettacolari dell'intera saga.

Johnny Depp, Davy Jones e il capitolo che trasformò Pirati dei Caraibi in un fenomeno

Davy Jones

Diretto da Gore Verbinski, il secondo capitolo di Pirati dei Caraibi ampliava in modo significativo l'universo introdotto con La maledizione della prima luna, spingendo la saga verso toni ancora più oscuri e avventurosi. Jack Sparrow si ritrovava a fare i conti con il debito di sangue contratto con Davy Jones, il temibile capitano dell'Olandese Volante interpretato da Bill Nighy, mentre Will Turner ed Elizabeth Swann venivano coinvolti in una corsa contro il tempo alla ricerca del leggendario forziere che custodiva il cuore del villain.

A complicare ancora di più la situazione interveniva anche la minaccia del Kraken, la creatura mostruosa evocata da Jones per dare la caccia a chiunque tentasse di sfuggire al suo patto, che ha reso il viaggio dei protagonisti ancora più disperato e spettacolare.

L'uscita del vinile della colonna sonora non risolve naturalmente il grande interrogativo che accompagna oggi Pirati dei Caraibi: quando arriverà al cinema il sesto capitolo? Il produttore Jerry Bruckheimer continua a lavorare al futuro del franchise, mentre da tempo si parla di nuove storie e di un possibile coinvolgimento di Johnny Depp.

In attesa di una rotta più precisa, Disney ha scelto almeno di riportare nelle case dei fan le musiche di uno dei viaggi più riusciti di Jack Sparrow.