Star Wars: Starfighter, il film con Ryan Gosling potrebbe mostrarsi prima di quanto pensiamo

Il prossimo viaggio cinematografico nella galassia lontana lontana potrebbe finalmente uscire dall'ombra. Dopo le prime immagini ufficiali e mesi di informazioni distribuite con il contagocce, Star Wars: Starfighter sembra pronto a compiere un passo decisivo verso il pubblico. Disney e Lucasfilm non hanno ancora annunciato nulla, ma una nuova indiscrezione ha acceso l'attesa intorno al film diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling.

Il trailer di Star Wars: Starfighter potrebbe debuttare al D23

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Shawn Levy

Secondo un rumor circolato nelle ultime ore, il primo trailer di Star Wars: Starfighter potrebbe essere presentato durante il D23, in programma dal 14 al 16 agosto. La proiezione, almeno inizialmente, sarebbe riservata alle persone presenti all'evento Disney: per vedere il filmato online, il resto del pubblico potrebbe dover attendere ancora qualche mese.

L'ipotesi è che il trailer venga distribuito ufficialmente a dicembre, in coincidenza con l'arrivo nelle sale di Avengers: Doomsday. Una scelta che permetterebbe alla compagnia di affiancare due dei suoi titoli più attesi e di riportare l'attenzione su Star Wars nel momento di maggior interesse per i grandi titoli.

Per ora si tratta esclusivamente di un'indiscrezione, priva di conferme da parte dello studio. Lo scenario appare comunque plausibile. Il D23 rappresenta una vetrina ideale per offrire agli appassionati un'anteprima, mentre la prossima Star Wars Celebration si terrà soltanto nell'aprile 2027, troppo vicino all'uscita del film per ospitare il debutto assoluto della campagna promozionale.

Quell'appuntamento potrebbe invece accogliere un secondo trailer, nuove immagini e ulteriori dettagli sulla storia. La macchina pubblicitaria, dunque, potrebbe mettersi in moto già durante il weekend.

Perché Star Wars: Starfighter è un film decisivo per la saga

Un'immagine dal set

L'attenzione che circonda Star Wars: Starfighter dipende anche dalla posizione particolare occupata dal progetto nel futuro del franchise. Il film arriverà nei cinema il 28 maggio 2027 ed è, al momento, l'unico lungometraggio di Star Wars in lavorazione ad avere una data di uscita ufficiale.

Altri progetti annunciati negli ultimi anni, tra cui Star Wars: New Jedi Order e Dawn of the Jedi, continuano a procedere senza aggiornamenti sostanziali. La produzione guidata da Shawn Levy è quindi chiamata a dare una direzione più chiara alla presenza cinematografica del marchio, soprattutto dopo il deludente rendimento commerciale attribuito a Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Gli elementi capaci di incuriosire non mancano. Oltre alla presenza di Ryan Gosling, il racconto sarà ambientato dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il film esplorerà così un periodo della cronologia mai raggiunto prima dalle storie live action, con nuovi personaggi e una vicenda che dovrebbe mantenersi autonoma rispetto alla saga degli Skywalker.

In una fase particolarmente silenziosa per l'universo creato da George Lucas, mostrare il primo trailer sarebbe il segnale che molti fan aspettano. Tutti gli occhi sono ora puntati sul D23: la nuova rotta di Star Wars potrebbe cominciare proprio da lì.