Odissea di Christopher Nolan travolge i record di prevendita IMAX in appena 24 ore

Odissea di Christopher Nolan non è ancora uscito nelle sale e sta già registrando numeri impressionanti. L'epopea ispirata a Omero ha infranto ogni record di prevendita nella storica sala BFI Imax di Londra.

Ci vuole ancora tempo prima che arrivi nelle sale, eppure Odissea si sta già comportando come un evento cinematografico senza precedenti. Il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan ha infatti stabilito un record sorprendente nel Regno Unito, dimostrando quanto sia alta l'attesa attorno al progetto che porterà sul grande schermo una delle storie più celebri della letteratura occidentale.

Un record che supera perfino Oppenheimer e Dune

Secondo i dati diffusi dal BFI Imax di Londra, la più grande sala cinematografica del Regno Unito, il film ha venduto ben 28 mila biglietti nelle prime 24 ore dall'apertura delle prevendite di Odissea. Un risultato che ha generato incassi per circa 750 mila sterline in un solo giorno e che rappresenta il miglior debutto commerciale mai registrato dalla struttura.

Locandina di Odissea

Si tratta di numeri che testimoniano non soltanto la popolarità di Nolan, ma anche la fiducia che il pubblico continua a riporre nelle sue produzioni dopo il successo globale di Oppenheimer.

La corsa ai biglietti era iniziata già nelle settimane precedenti, quando alcune proiezioni inaugurali erano andate esaurite nel giro di meno di un'ora, nonostante fossero programmate con oltre dodici mesi di anticipo. Tra queste figurava anche una speciale proiezione di mezzanotte che inaugurerà una vera e propria maratona di spettacoli consecutivi durante il primo weekend di programmazione.

Il dato più impressionante riguarda però il confronto con altri giganti recenti del cinema spettacolare. Nelle prime 24 ore di prevendita, The Odyssey ha infatti superato ampiamente i risultati ottenuti da Dune - Parte Due, che nella stessa sala aveva generato circa 366 mila sterline, e persino quelli di Oppenheimer, fermatosi a circa 254 mila sterline nello stesso intervallo temporale.

Numeri che confermano come il nome di Nolan sia ormai diventato un marchio capace di attirare il pubblico quasi indipendentemente dal genere affrontato. Dopo aver trasformato una complessa vicenda storica come quella di J. Robert Oppenheimer in un fenomeno mondiale, il regista britannico si prepara ora a confrontarsi con un racconto che appartiene alle fondamenta della cultura occidentale.

L'Odissea secondo Nolan

Il film racconterà il lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, impegnato a tornare a casa dopo la conclusione della guerra di Troia. Un percorso costellato di ostacoli che attraversa alcune delle pagine più celebri del poema attribuito a Omero: dall'incontro con il ciclope Polifemo alle Sirene, passando per la ninfa Calipso e la maga Circe, fino al ritorno nella propria terra, dove Penelope continua ad attendere il marito mentre cerca di resistere alle pressioni dei pretendenti che hanno occupato il palazzo.

Odissea: Matt Damon sul campo

Per Nolan si tratta di una sfida particolarmente ambiziosa anche dal punto di vista tecnico. Odissea sarà infatti il primo lungometraggio nella storia del cinema a essere girato interamente utilizzando telecamere Imax 70mm, formato che il regista ha contribuito a rendere popolare negli ultimi anni e che considera fondamentale per offrire allo spettatore un'esperienza immersiva.

Anche il cast contribuisce ad alimentare l'interesse attorno al progetto. Nei ruoli principali troveremo Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o e Charlize Theron, un ensemble che riunisce alcune delle star più richieste e amate del panorama internazionale.

L'entusiasmo attorno al film appare quindi comprensibile. Se le prevendite rappresentano davvero un indicatore affidabile dell'interesse del pubblico, Odissea potrebbe trasformarsi in uno degli eventi cinematografici più importanti degli ultimi anni.