Ocean's Eleven, che divertimento sul set: dalle partite a Blackjack agli scherzi a Julia Roberts

Girare Ocean's Eleven e i suoi sequel dev'essere stato davvero uno spasso per il cast, tra partite a Blackjack e le bravate dei ragazzi... Forse un po' meno per Julia Roberts, spesso vittima dei loro (simpatici) scherzi.

Nel 2001 arrivava per la prima volta sugli schermi uno degli heist movie più apprezzati nella storia del cinema, Ocean's Eleven di Steven Soderbergh.

La pellicola, oltre ad essere di grande intrattenimento per via di una pregevole sceneggiatura e un'altrettanto stimabile regia, poteva vantare un cast davvero stellare: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Carl Reiner, Andy Garcia, Casey Affleck, e quanti altri ne volete...

Un cast che, per stessa volontà di Soderbergh, che voleva un'autentica chimica tra loro, si ritrovò a passare parecchio tempo insieme al di fuori delle riprese, e pensate solo a cosa avranno potuto combinare tutte queste personalità messe insieme.

Tra le altre cose, come si legge anche su Screen Rant, sembra che gli attori erano soliti tentare la fortuna al casinò, chi con un certo successo, chi molto meno. E se non è chiaro che fosse il più fortunato (sembrerebbe uno tra Matt Damon e Brad Pitt), di certo è noto chi, invece, proprio non era amico della Dea Bendata: George Clooney pare abbia infatti perso addirittura 25 mani di Blackjack di fila, e lui stesso ammise di portare sfortuna anche a chi si sedeva al suo stesso tavolo ("Matt mi diceva sempre di andarmene da vicino a lui quando giocava" raccontava a GQ).

E poi, gli scherzi: la povera Julia Roberts sembrava essere la "vittima" preferita dai ragazzi, che gliene combinavano di ogni: a volte le impostavano la sveglia alle 5 del mattino sebbene non ci fossero riprese mattutine in quel determinato giorno, o come raccontava l'attrice a DigitalSpy "Quei ragazzi! io l'unica ragazza lì e... Un giorno George Clooney mise questi vasi di piante giganti davanti alla mia porta, così che non potevo recarmi sul set! E io mi vanto sempre di essere puntualissima!".

Oppure, aggiungeva ridendo "E non volevate lasciare le vostre macchine fotografiche in giro per il set o da quelle parti. Tutti si infilavano nei camerini di tutti, e diciamo che non avreste voluto che i vostri genitori vedessero cosa veniva fotograto da quegli obiettivi. Foto di parti del corpo del tutto non identificabili!".

Immaginate che caos su quel set...