Ocean's 14 potrebbe essere diretto da David Leitch?

David Leitch potrebbe essere il regista di Ocean's 14, il nuovo capitolo del fortunato franchise cinematografico prodotto da Smokehouse per Warner Bros.

Steven Soderbergh sembra infatti abbia deciso di non tornare dietro la macchina da presa per realizzare il nuovo capitolo del progetto.

Il nuovo capitolo di Ocean's

Recentemente era stato ipotizzato l'arrivo di Edward Berger alla regia di Ocean's 14, tuttavia il filmmaker reduce dal successo di Conclave sembra abbia rinunciato all'incarico.

Il cast originale dovrebbe ritornare sul set riprendendo i ruoli avuti nei capitoli precedenti.

Gli spettatori possono quindi attendersi un ritorno tra gli interpreti di George Clooney, Matt Damon e Brad Pitt.

Nel 2024 Soderbergh, confermando il suo addio al mondo di Ocean's, aveva dichiarato: "Dopo che abbiamo realizzato il terzo film, ho provato la sensazione che la serie fosse davvero terminata per me. Quando lo studio mi ha contattato per scoprire se sarei stato coinvolto per continuare il franchise, ho risposto di no perché non mi sembra un passo in avanti per me. Sto inseguendo qualcosa di diverso".

Il possibile arrivo di Leitch

David Leitch ha recentemente realizzato The Fall Guy, la commedia action che ha avuto come star Ryan Gosling ed Emily Blunt per raccontare le disavventure di uno stuntman che si ritrova coinvolto in un'avventura inaspettata quando una star del cinema scompare misteriosamente.

The InSneider ha condiviso la notizia che il regista sarebbe ora impegnato nelle prime fasi delle trattative con i produttori.

Nel 2023 era stato Clooney ad annunciare che era in fase di sviluppo un nuovo film di Ocean's, dichiarando che era stata scritta una sceneggiatura davvero buona e c'era quindi la possibilità di un ritorno sugli schermi.