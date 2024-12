Ocean's Eleven: George Clooney ricorda Scott L. Schwartz: "Era un'anima gentile"

Lo scorso 26 novembre, Scott L. Schwartz, ex wrestler e co-star in Ocean's Eleven di Steven Soderbergh, è scomparso a 65 anni per insufficienza cardiaca congestizia a Covington, in Louisiana. L'annuncio è stato dato dal suo agente.

Schwartz era noto soprattutto per aver interpretato Bruiser, l'uomo forzuto che aiutava la banda di ladri di Danny Ocean nei loro colpi in Ocean's Eleven del 2001 e nei sequel Ocean's Twelve del 2004 e Ocean's Thirteen del 2007.

Il messaggio di Clooney

Il rappresentante di Schwartz a Variety ha ricordato che l'attore era una persona allegra, piena di vita e amorevole, e amava trascorrere del tempo facendo visita ai bimbi ricoverati nei reparti oncologici degli ospedali pediatrici.

George Clooney ha pubblicato una dichiarazione ufficiale:"Mi dispiace sapere che Scott non c'è più. Abbiamo fatto tre film insieme e non sono mai stato preso a pugni con così tanta delicatezza. Era un'anima gentile e ci mancherà profondamente".

Sul set di Ocean's

Nel film del 2001, Danny (Clooney) ingaggia Bruiser (Schwartz) per inscenare un pestaggio durante il colpo messo in atto dalla banda. Oltre ai protagonisti membri della banda e Terry Benedict, interpretato da Andy García.

Tra i credit cinematografici di Scott L. Schwartz spiccano anche Il Re Scorpione, Spider-Man, Epic Movie, Starsky & Hutch e Dick & Jane: Operazione Furto. L'ex wrestler ha lavorato anche come stuntman in diversi film.